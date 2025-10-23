Tras saber que Chelsea no lo venderá a Real Madrid: Lo primero que hizo Moisés Caicedo

Moisés Caicedo es el líder absoluto de Chelsea y una de las grandes figuras de Europa. Ahora se reveló que el jugador ecuatoriano no se irá a Real Madrid, aunque Chelsea reciba una oferta de 100 millones. Ante esto, el ecuatoriano sorprendió con este mensaje.

Chelsea tuvo un espectacular partido ante Ajax en la Champions League y concretó una victoria clave. Después de este partido, Moisés Caicedo fue a sus redes sociales y escribió: “¡Qué noche! Victoria y mi primer gol en Champions. Gran trabajo del equipo”, anotó el ecuatoriano.

Moisés Caicedo luce muy tranquilo en Chelsea pese a todos los rumores, asimismo, se debe recordar que el ecuatoriano eligió al equipo de Londres cuando pasaban un muy mal momento, dejando atrás la oferta de, por ejemplo, Liverpool.

El ecuatoriano no dejaría Chelsea tan fácil, ya que como él mismo ha dicho, es el “lugar donde quiere estar”. Por otro lado, el joven volante ecuatoriano también tiene un acuerdo hasta 2031 y un precio que lo vuelve uno de los volantes más caros del mercado.

El mensaje de Moisés Caicedo en redes sociales. (Foto: Captura de pantalla)

Moisés Caicedo ahora mismo tiene un valor de 100 millones de acuerdo a la información de Transfermark. El ecuatoriano solo saldría si él se posiciona para irse o llegar una verdadera oferta que supere los 150 millones y mueva a Chelsea en su intención.

El sueldo de Moisés Caicedo en Chelsea

Con Chelsea, Moisés Caicedo tiene un acuerdo de un salario anual de 9 millones de euros, un poco más de 12 millones con algunos bonos. Este salario podría verse aumentado con una renovación. Equipos como PSG y Real Madrid siguen al ecuatoriano y también le podrían mejorar esta cifra a más de 15 millones.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En esta temporada con Chelsea, Moisés Caicedo ha jugado un total de 16 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 4 goles y ha dado 1 sola asistencia. Asimismo, el futbolista lleva en cancha más de 1.300 minutos.

