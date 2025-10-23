Lo quieren en Perú, no juega nada, y Barcelona SC tomó una decisión con Felipe Caicedo

Felipe Caicedo no ha tenido en Barcelona SC la regularidad que se esperaba, ya que el delantero ecuatoriano se ha lesionado en varios partidos y casi no ha jugado. Ahora el goleador suena como opción para reforzar a Alianza Lima en Perú y el club ha tomado una decisión inesperada.

De acuerdo a la revelación de José Alberto Molestina en De Una, Barcelona SC le acercó a Felipe Caicedo la posibilidad de renovar su contrato. El club quiere que siga en 2026, donde confían pueda rendir al nivel esperado ya cuando no esté lesionado.

No obstante, la decisión final está en las manos de Felipe Caicedo. El delantero ecuatoriano debe decidir si sigue jugando, se muda a Perú, o vuelve a Medio Oriente. En Barcelona SC lo esperarían al goleador hasta final de esta temporada y comienzo de la otra.

Cuando llegó en este 2025 se tuvo mucha ilusión por parte de la hinchada, ya que confiaban en que ‘Felipao’ sería el delantero que dé el salto de calidad. No obstante, el mismo goleador se quiso marchar a mitad de temporada cuando quedó eliminado en la Copa Libertadores, pero la directiva no lo dejó.

Felipe Caicedo llegó a Barcelona SC a comienzos de 2025. (Foto: @BarcelonaSC)

En la semana también surgió el interés de que Alianza Lima se lleve a Felipe Caicedo, esto porque el jugador ecuatoriano es una alternativa para Paolo Guerrero y Hernán Barcos. El delantero podría irse a de nuevo a jugar en el exterior si esa es su voluntad.

Los números de Felipe Caicedo en esta temporada

En esta temporada, Felipe Caicedo ha jugado con Barcelona SC un total de 16 partidos entre todas las competencias. Marcando 3 goles y sin dar asistencias. No obstante, la última vez que sumó minutos fue el pasado 28 de septiembre cuando jugó 15 minutos ante Aucas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Felipe Caicedo con Barcelona SC?

Felipe Caicedo tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de año en este 2025. Al delantero le quedan pocos meses de contrato y ya en la temporada de los 100 años, el club no tiene ningún título por el cual pelear y apenas se puede conformar con entrar a Libertadores.

