Eliminó a Barcelona SC, pero así gane la Copa Ecuador, Cuenca Juniors no jugará la Copa Libertadores 2026

Cuenca Juniors no jugará la Copa Libertadores en el 2026, así se corone campeón de la Copa Ecuador.

Por Jose Cedeño Mendoza

Cuenca Juniors no jugará la Copa Libertadores y Emelec lo celebra

Cuenca Juniors es la gran revelación de la Copa Ecuador, después de una gran campaña. El equipo de Azuay hizo historia al eliminar a Barcelona SC en los 16avos de final y desde entonces ha sido un avanzar constante. Ahora está en semifinales, pero sin chances de jugar la siguiente Copa Libertadores.

¿El motivo? Cuenca Juniors es un equipo que juega en el Ascenso Nacional de Ecuador. El equipo de Azuay no está en Serie A y en el mejor de los casos llegaría a Serie B en 2026. La FEF estableció que ese cupo es para un equipo que esté en la primera categoría.

Esta noticia es muy celebrada por Emelec, ya que Cuenca Juniors es un “rival menos” en la búsqueda de ese cupo. El ‘Bombillo’ clasificó a semifinales y si se dan otros resultados ya podría estar clasificando a la siguiente edición de la Copa Libertadores.

Por otro lado, también han llegado muchas críticas para la FEF por la organización de este torneo, ya que con 3 equipos clasificados a semifinales, aún no se aclara oficialmente cómo se repartirá el cupo a Libertadores, si el campeón de Copa Ecuador no consigue clasificar por la LigaPro.

Ojeadores de Arsenal estarían siguiendo a este jugador en el Liga de Quito vs Palmeiras

Una de las grandes figuras de Cuenca Juniors en esta Copa Ecuador es Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez. El histórico delantero ecuatoriano se ha ganado un espacio en la historia del fútbol tricolor, y ahora estaría dando sus últimos pasos en este club que tiene como prioridad ganar el ascenso y llegar a Serie B.

Revelan los 5 primeros jugadores que están fuera de Barcelona SC para 2026

¿Contra qué equipo jugará Cuenca Juniors en la Copa Ecuador?

Cuenca Juniors jugará en las semifinales de la Copa Ecuador contra Universidad Católica. La ‘Chatoleí’ busca el primer título de su historia y también entrar a Copa Libertadores por este torneo, aunque también puede entrar por la LigaPro, donde pelea por el tercer puesto.

El cuadro final de la Copa Ecuador

Así está el cuadro final de la Copa Ecuador ya con una semifinal decidida, y otra esperando por decidirse:

El cuadro final de la Copa Ecuador. (Foto: @havolinedeport)

El cuadro final de la Copa Ecuador. (Foto: @havolinedeport)

