Moisés Caicedo

Todo Ecuador gritó el gol de Moisés Caicedo, pero la UEFA se lo quitó por este motivo

Moisés Caicedo no tiene un gol en Champions League por esta polémica decisión de la UEFA.

Por Jose Cedeño Mendoza

La UEFA le quitó el gol a Moisés Caicedo por este motivo
© GettyImages/ Edit BVLa UEFA le quitó el gol a Moisés Caicedo por este motivo

Moisés Caicedo había puesto a todo el Ecuador a saltar después de anotar el que fue su primer gol por la Champions League. Sin embargo, el volante ecuatoriano ya no tiene un tanto oficial en este campeonato. La decisión polémica la termina tomando la UEFA.

Después de toda la euforia del gol de Moisés Caicedo, la UEFA confirmó que Moisés Caicedo no tiene el gol. ¿El motivo? Consideran que el desvió en Pasveer fue suficiente para cambiar toda la trayectoria del balón, por lo cual, se lo considera como autogol.

‘Niño’ Moi tendrá que seguir esperando para gritar de manera oficial su primer gol en Champions League, sin embargo, con el marcado ritmo de crecimiento goleador que lleva en esta temporada, seguramente el jugador ecuatoriano terminará celebrando muy pronto.

Con este tanto, Moisés Caicedo se estaba uniendo a una selecta lista de goleadores ecuatorianos en Champions League acompañando a grandes nombres como Antonio Valencia, Édison Méndez, William Pacho, Piero Hincapié y otros.

Lo quieren en Perú, no juega nada, y Barcelona SC tomó una decisión con Felipe Caicedo

Lo quieren en Perú, no juega nada, y Barcelona SC tomó una decisión con Felipe Caicedo

A muchos hinchas no les ha gustado la decisión de que no cuente el tanto para Moisés Caicedo. El volante no ha mostrado su reacción por esta decisión de la UEFA, pero hace poco escribía muy feliz en sus redes sociales por conseguir este resultado.

Tras saber que Chelsea no lo venderá a Real Madrid: Lo primero que hizo Moisés Caicedo

Tras saber que Chelsea no lo venderá a Real Madrid: Lo primero que hizo Moisés Caicedo

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En esta temporada con Chelsea, Moisés Caicedo ha jugado un total de 16 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 4 goles y ha dado 1 sola asistencia. Asimismo, el futbolista lleva en cancha más de 1.300 minutos.

