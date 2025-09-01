“Eso me motiva”: Piero Hincapié confiesa por qué eligió a Arsenal sobre Tottenham, Liverpool y Chelsea

Piero Hincapié fue la gran novela del mercado de fichajes y el jugador ecuatoriano terminó interesando a varios clubes como Liverpool, Chelsea, Tottenham, Real Madrid y otros, que estuvieron siguiendo su continuidad en Alemania. Al final, el tricolor eligió a Arsenal.

En medio de todas las especulaciones, ahora fue el mismo Piero Hincapié el que confesó por qué eligió a Arsenal: “La verdad todo. Siempre he visto partidos de la Premier y veía el Arsenal, y obviamente también tienen un gran entrenador y tienen jugadores de mucho nivel. Me convenció eso, las ganas de querer ganar cosas, de querer ganar títulos, eso me motiva“, comentó el jugador.

Hincapié fue presentado por Arsenal como la “última pieza de un rompecabezas”. Y es que Arsenal acaba de cerrar uno de los mercados más importantes de su historia, gastando más de 300 millones por diferentes jugadores en todas las posiciones.

Con Hincapié, Arsenal se vuelve un candidato a ganar todos los torneos de esta temporada. No solo la Premier League, sino que todas las competencias ahora tienen a los ‘Cañoneros’ como máximos candidatos a llevarse los títulos. En 2024 no ganaron ninguna copa.

Con esa convicción de ganar títulos Hincapié se convierte en el primer ecuatoriano en llegar a Arsenal. El futbolista terminó rechazando a equipos como Liverpool, Chelsea y Tottenham, para unirse a Arsenal y poder trabajar junto a Mikel Arteta.

El sueldo de Piero Hincapié en Arsenal

Como jugador de Arsenal, Piero Hincapié ganaría un sueldo superior a los 7.5 millones al año, sin embargo, esta cifra empezaría a correr en la siguiente temporada, cuando el ecuatoriano sea “comprado” por los ‘Gunners’ por más de 50 millones.

Todos los equipos que estuvieron preguntando por Piero Hincapié

Durante todo este mercado de transferencias, Piero Hincapié se terminó relacionando con equipos también de España, como el FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, siendo este último el más opcionado a ficharlo, pero no lo hizo. Arsenal se lleva al central que tenía enamorada a media Europa.

