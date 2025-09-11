William Pacho no pelea el Balón de Oro por “culpa” dos leyendas de Real Madrid

Cuando se revelaron la lista de los 30 nominados al Balón de Oro, no dejó de sorprender que William Pacho se quedara fuera de la lista. El central ecuatoriano fue un muro para que el PSG pueda ganar su primera Champions League, pero esto sirvió de poco. Ahora se revela que dos leyendas de Real Madrid interfirieron.

De acuerdo a la revelación que trasciende de Paris Team en Francia, el jugador ecuatoriano no fue considerado por dos embajadores de la FIFA como Fabio Capello y Luis Figo, ni a un jurado islandés de France Football. Al no tener estos votos no se pudo meter entre los nominados.

Por otro lado, también influyó que habían demasiados jugadores del PSG en la lista final. El club francés metió a 9 de los campeones en listado de 30. Al final se terminaron quedando fuera jugadores como William Pacho y también el capitán del club, Marquinhos.

Otro factor que interfirió en las votaciones, reportan desde Francia, es que el jugador ecuatoriano se fue expulsado en el Mundial de Clubes. Aquella entrada “irresponsable” de Pacho le costó una roja directa y también la posibilidad de competir por el Balón de oro.

ver también Chelsea recibiría una histórica sanción en la Premier League ¿Obligados a vender a Moisés Caicedo?

Pacho no jugó la final del Mundial de Clubes con PSG. (Foto: GettyImages)

Pacho ahora espera volver a tener una gran temporada con el PSG y también con Ecuador de cara al Mundial de Selecciones en 2026. Esto podría hacer que ahora sí finalmente entre en la lista por el Balón de Oro, aunque esté muy lejos de competir realmente por ganarlo.

Publicidad

Publicidad

ver también La fortuna que repartirían Emelec y Barcelona SC a sus jugadores por ganar el Clásico del Astillero

El único ecuatoriano que fue nominado al balón de oro

El único jugador ecuatoriano que ha sido nominado para el Balón de Oro fue Édison Méndez en el 2007. El volante ecuatoriano hizo un espectacular mundial con la Selección de Ecuador y eso le terminó sirviendo para entrar en esta prestigiosa lista.

Los grandes logros de Capello y Figo en Real Madrid

Tanto Capello como Luis Figo son leyendas del fútbol mundial, por gran parte de lo que hicieron en Real Madrid. Por el lado del DT se ganó una Liga histórica romantando varios puntos abajo, mientras que Figo pudo ser campeón de todo con la camiseta “merengue”. Ahora trabajan de cerca con la FIFA.

Real Madrid quiso fichar a William Pacho

Real Madrid estuvo muy interesado en fichar a William Pacho, incluso después de que ganara la Champions en la temporada anterior. Sin embargo, el jugador ecuatoriano y el PSG no han contemplado en ningún momento una salida.

Publicidad

Publicidad