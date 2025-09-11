Es tendencia:
Pánico en la hinchada: Barcelona SC tiene 4 jugadores en duda para el Clásico del Astillero

El Clásico del Astillero es clave para Barcelona SC, pero ahora la hinchada se preocupa por estas 4 dudas para jugar el partido.

Las grandes dudas de Barcelona SC para jugar el Clásico del Astillero ante Emelec
© Imago/ Edit BVLas grandes dudas de Barcelona SC para jugar el Clásico del Astillero ante Emelec

Este domingo 14 de septiembre de 2025 se jugará el Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona SC en el Capwell. Para este encuentro, el ‘Ídolo’ tiene varias dudas, entre jugadores que vuelven a la cancha, y también otros que están saliendo de lesiones musculares.

De acuerdo a diferentes informes, en Barcelona SC ya están entrenando con normalidad Joao Rojas y José Contreras, ambos estuvieron lesionados los últimos meses y son una variante para el once, sobre todo Contreras que podría volver al Clásico del Astillero.

Las otras dos grandes dudas para este partido son jugadores como Miguel Parrales y Felipe Caicedo, ambos delanteros están entrenando en sesiones de terapia y no se sabe si jugarán. Esto solo dejaría como única en opción a Octavio Rivero.

Ismael Rescalvo tendrá que decidir qué hacer con estas 4 dudas para el Clásico del Astillero. El entrenador español también llega obligado a ganar y con su puesto en riesgo, ya que viene de una seguidilla de resultados negativos, que lo alejaron de la pelea por el título.

La hinchada de Barcelona SC también ya presionó a sus jugadores y les advirtieron con perder el Clásico del Astillero. Los hinchas están muy molestos, ya que es su temporada de centenario y prácticamente han perdido todos los títulos que disputaron.

¿A qué hora se jugará el Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec y por dónde se podrá ver?

El partido entre Emelec y Barcelona SC comenzará desde las 17H30 del próximo domingo 14 de septiembre de 2025. El encuentro se verá en exclusivo por la señal de Zapping Sports. Se espera que el estadio Capwell esté al máximo de su capacidad.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así va la tabla de posiciones de la LigaPro en la previa del Clásico del Astillero:

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
