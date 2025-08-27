En medio de todos los rumores: Keny Arroyo deja un enigmático mensaje

Keny Arroyo podría dejar Europa en estos días de mercado y finalmente regresar a Sudamérica para jugar con Cruzeiro. Las negociaciones avanzan, no obstante, el jugador tricolor parece interesado por marcharse y terminó dejando un enigmático mensaje.

En Brasil se volvió tendencia una publicación de Keny Arroyo en la que se puede interpretar avisó de su futuro: “Se va a dar, lo sé”. Este mensaje del jugador ecuatoriano fue borrado poco después, pero llegó en un contexto donde se habla de su llegada a Brasil.

Keny está interesado en salir de Turquía para buscar un equipo en el que pueda sumar minutos. Sin embargo, el jugador aún tiene contrato con Besiktas, limitando cualquier opción. En esta temporada, ha comenzado siendo suplente y ya le quitaron hasta el número 10.

Arroyo también buscaría minutos para volver a jugar con la Selección de Ecuador. El objetivo del jugador es volver a la convocatoria de Sebastián Beccacece, ya que ahora mismo, el jugador no entra en consideración y se está quedando fuera de entrar al Mundial.

Keny Arroyo llegó a Europa a mitad de temporada, sin embargo, el delantero ecuatoriano no pudo rendir como se esperaba. Aunque el comienzo fue de lo mejor, donde le dieron la camiseta número 10. Ahora el joven talento parece relegado a un segundo lugar.

Los números de Keny Arroyo en Besiktas

Como jugador de Besiktas, desde inicios de 2024, Keny Arroyo apenas ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. El jugador apenas ha marcado 2 goles y lleva en cancha más de 340 minutos. Casi no ha podido demostrar su calidad en Europa.

¿Hasta cuándo tiene contrato Keny Arroyo en el Besiktas?

En Turquía, Keny aún tiene un acuerdo firmado hasta 2029. Con una valoración de mercado de 7 millones, no se espera que su largo acuerdo sea un problema para finalmente venderlo a Brasil.

