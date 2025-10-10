¡No solo Enner! Jugador de Ecuador revela que se va luego del Mundial

Era un secreto a voces así como un cálculo natural, sin embargo ahora es oficial: Hernán Galíndez dejará la Selección de Ecuador luego del Mundial 2026. El argentino que supo convertirse en referente de la ‘Tri’ lo confirmó luego del entrenamiento en Austin-Texas.

“Todavía falta para el Mundial, pero también tengo mucha ansiedad. Trato de disfrutar de cada entrenamiento, porque siento que es uno menos que me queda. Pasó muy rápido, parece que fue ayer, pero ya llevo cinco años en la Selección”, dijo revelando que su etapa con la ‘Tri’ está cerca de acabar.

Con 38 años es un fijo de las convocatorias de la Selección de Ecuador tanto con Gustavo Alfaro como ahora con Sebastián Beccacece. Galíndez está cerca de convertirse en el primer arquero ecuatoriano en atajar en dos Mundiales.

Galíndez fue titular en Qatar 2022 y ahora está casi confirmado que estará en la nómina de arqueros para el torneo. Gonzalo Valle ahora es el titular tras su gran semestre en el 2025.

ver también Hasta el PSG se asusta: El nuevo precio que el Chelsea le puso a Moisés Caicedo

Hernán Galíndez – Ecuador Mundial 2022. Foto: Getty.

ver también ¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026

ver también ¡¿Lo sacrifican a William Pacho?! El PSG venderá a varios jugadores para fichar a Moisés Caicedo

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre:

Estados Unidos vs. Ecuador

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local)

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local) México vs. Ecuador

14 de octubre de 2025, 21:30 (hora local)

​Guadalajara, México

Publicidad

Publicidad

ver también Michael Estrada se recupera en Liga de Quito y un grande del continente lo quiere para el 2026

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.