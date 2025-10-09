¡Buenas tardes! Bienvenidos a la cobertura de Bolavip Global del minuto a minuto de San Antonio vs Liga de Quito por los 8vos de Copa Ecuador.

El vencedor de esta llave se puede ganar hasta 50 mil dólares por pasar a cuartos de final.

Liga de Quito confirmó que Nunes no estará en el banquillo porque tuvo que viajar a su país, por temas familiares.

Este jueves 9 de octubre de 2025 se define el último clasificado a los cuartos de final de la Copa Ecuador. En el partido entre San Antonio y Liga de Quito. El ganador de esta llave se enfrentará en la siguiente fase del torneo a Deportivo Cuenca.

Liga de Quito se encuentra ante una posibilidad concreta de pelear un campeonato, aunque también esté con “vida” en la Copa Libertadores. La posibilidad de llevarse la Copa Ecuador es latente y la más fuerte de la temporada para el ‘Rey’.