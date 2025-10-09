Este jueves 9 de octubre de 2025 se define el último clasificado a los cuartos de final de la Copa Ecuador. En el partido entre San Antonio y Liga de Quito. El ganador de esta llave se enfrentará en la siguiente fase del torneo a Deportivo Cuenca.
Liga de Quito se encuentra ante una posibilidad concreta de pelear un campeonato, aunque también esté con “vida” en la Copa Libertadores. La posibilidad de llevarse la Copa Ecuador es latente y la más fuerte de la temporada para el ‘Rey’.
