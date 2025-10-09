Es tendencia:
EN VIVO Y GRATIS: San Antonio vs Liga de Quito por los 8vos de la Copa Ecuador vía DSports

Liga de Quito busca su pase a los cuartos de final de la Copa Ecuador en su partido ante San Antonio.

TIAGO NUNES NO ESTARÁ

Liga de Quito confirmó que Nunes no estará en el banquillo porque tuvo que viajar a su país, por temas familiares. 

Los miles que puede llevar el ganador

El vencedor de esta llave se puede ganar hasta 50 mil dólares por pasar a cuartos de final. 

¡SAN ANTONIO VS LIGA DE QUITO EN VIVO!

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la cobertura de Bolavip Global del minuto a minuto de San Antonio vs Liga de Quito por los 8vos de Copa Ecuador.

Por Jose Cedeño Mendoza

EN VIVO San Antonio vs Liga de Quito por Copa Ecuador
© Composición BolavipEN VIVO San Antonio vs Liga de Quito por Copa Ecuador

Este jueves 9 de octubre de 2025 se define el último clasificado a los cuartos de final de la Copa Ecuador. En el partido entre San Antonio y Liga de Quito. El ganador de esta llave se enfrentará en la siguiente fase del torneo a Deportivo Cuenca.

¿Piden la eliminación de Emelec? La postura de Leones del Norte por la polémica en la Copa Ecuador

¿Piden la eliminación de Emelec? La postura de Leones del Norte por la polémica en la Copa Ecuador

Liga de Quito se encuentra ante una posibilidad concreta de pelear un campeonato, aunque también esté con “vida” en la Copa Libertadores. La posibilidad de llevarse la Copa Ecuador es latente y la más fuerte de la temporada para el ‘Rey’.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
