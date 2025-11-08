¡Escuchó a los hinchas! La Selección de Ecuador y sus convocados para fecha FIFA de noviembre

La Selección de Ecuador publicó este sábado sus convocados para la doble fecha FIFA de noviembre. La ‘Tri’ eligió a sus jugadores con una gran sorpresa, esta vez Beccacece escuchó a los hinchas para enfrentar a Canadá y Nueva Zelanda.

La principal novedad es Jeremy Arevalo, el extremo ecuatoriano del Racing de Santander fue llamado por Ecuador y en caso de tener minutos, quedará fijado como opción nuestra, renunciando a la selección de España.

Como lo anunció en rueda de prensa, Gonzalo Plata, Piero Hincapié y Moisés Caicedo regresaron a la lista. Finalmente no hubo más caras nuevas ni regresos esperados como Jeremy Sarmiento o Michael Estrada.

Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Christian Loor de Independiente del Valle son los únicos jugadores de LigaPro tomados en cuenta por Beccacece. El resto son futbolistas del exterior.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

