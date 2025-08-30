¿Opción para Barcelona SC? Luis Zubeldía está muy cerca de este quipo

Luis Zubeldía salió de Sao Paulo a mitad de temporada, en una decisión que terminó causando sorpresa. El DT había llegado a Brasil con importantes expectativas de demostrar un gran crecimiento, pero no pudo ser. Ahora suena para este equipo, en medio de los rumores que lo vinculan a Barcelona SC.

Zubeldía no deja de ser uno de los entrenadores más importantes del fútbol ecuatoriano en los últimos años. El entrenador argentino se coronó campeón de la Copa Sudamericana en 2023 y por eso Barcelona SC siempre lo ha tenido como opción, aunque ahora suena para otro club.

El equipo interesado en quedarse con Luis Zubeldía como su nuevo entrenador sería el gigante brasileño Atlético Mineiro. Ven al ‘Príncipe’ como una opción lógica para suplir a Cuca, que ya no es más entrenador del equipo de Alan Franco tras malos resultados.

Zubeldía quedó libre tras su paso por Sao Paulo y ahora mismo no tiene nuevo equipo. El entrenador argentino es un perfil muy importante en el mercado, y en Ecuador se lo veía como un reemplazo de Rescalvo, aunque el español no se marchará.

Zubeldía dejó de ser entrenador de Sao Paulo. (Foto: GettyImages)

Barcelona SC sigue analizando si cambia o no de entrenador. Ismael Rescalvo no ha conseguido los resultados esperados y ahora mismo el español está en el ojo de las críticas después de ser eliminado en la Copa Ecuador, en un partido ante Cuenca Juniors, equipo de tercera división.

Los números de Luis Zubeldía en Sao Paulo

Con Sao Paulo, Luis Zubeldía dirigió un total de 82 partidos, entre todas las competencias. Su equipo ganó 37 encuentros, empató 27 y terminó perdiendo 21 partidos. Fue despedido aunque aún tenía contrato y al equipo peleando en Copa Libertadores.

Luis Zubeldía ya fue DT de Barcelona SC

Zubeldía ya fue entrenador de Barcelona SC entre la temporada 2011 y 2012. El DT no pudo ser campeón, pero sí formó aquel equipo que en 2012 terminó siendo campeón del torneo ecuatoriano.

