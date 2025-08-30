La Selección de Ecuador ya confirmó su lista de convocados para jugar en las Eliminatorias contra Paraguay y Argentina. Sin embargo, nuevamente una decisión de Sebastián Beccacece lo deja expuesto a una ola de críticas por una polémica postura.

El DT ha decidido que la Selección de Ecuador haga base en Argentina para enfrentar a Paraguay. Es decir, los jugadores ecuatorianos llegarán a Argentina para concentrarse en este país de cara a los partidos de Eliminatorias en el mes de septiembre.

Fue el mismo presidente de la FEF, Francisco Egas, el que explicó que esta es una decisión de Beccacece y responde a estos motivos: “La facilidad de llegada de los jugadores a Buenos Aires vs la llegada a Asunción o Guayaquil, desde Europa sobre todo. La adaptación a un huso horario de diferencia menos amplia que el ecuatoriano y la tranquilidad del equipo, de estar concentrado, sin que haya molestias“, comentó el directivo.

A la Selección de Ecuador solo le queda un partido más en territorio nacional antes de comenzar su gira rumbo al Mundial de 2026. Ya se sabe que se jugarán 4 amistosos en los Estados Unidos. De ahí que, los hinchas se enojen por no tener más cerca a su selección en estos últimos partidos.

Sebastián Beccacece viene siendo cuestionado por varias decisiones en la Selección de Ecuador, como salir de la altura para jugar en Guayaquil, como convocar a varios jugadores que no tienen minutos, o tener una lista paralela de sparrings e invitados. Esto ha molestado a los hinchas en los últimos meses.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sebastián Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece mantiene contrato con la Selección de Ecuador hasta finales del mundial 2026. El resultado de este torneo, determinará también el futuro del entrenador. Sin embargo, se ve poco probable una continuidad porque también se cambiaría la directiva.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador por las Eliminatorias?

La Selección de Ecuador jugará contra Paraguay el jueves 4 de septiembre y contra Argentina el próximo martes 9 de septiembre. Estos encuentros serán los finales de ‘La Tri’ en una clasificatoria donde ya cerró su pase al mundial de 2026, siendo el quinto mundial de su historia.

