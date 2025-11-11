Esteban Paz da detalles de su contundente demanda contra Liga de Quito: “Eso es de mi familia”

Esteban Paz junto a su padre, Rodrigo Paz, marcaron la historia de Liga de Quito en los últimos 20 años. No obstante, Esteban salió de LDU en 2023 y desde entonces han existido varios roces, entre actual directiva, familia Paz e hinchada. Ahora el ex directivo y presidente de Leones del Norte aclara por qué demandó a Liga por más de 2 millones de dólares.

En una entrevista con Fanático en Ecuador TV, Esteban Paz dio más detalles de la demanda en la que le reclaman a Liga de Quito más de 2 millones de dólares: “Cuando se hizo el estadio a mi papá (Rodrigo Paz) le ejecutaron unas garantías, parte del estadio, es con fondos de mi familia“, comentó el directivo.

“Durante tantos años, muchos recursos quedaron en Liga. Pero hay recursos que constan en balances, que constan en los balances auditados, y entregados al SRI. Entonces eso no se puede ‘donar’, y mi padre fue claro con el que hoy es controler de Liga y con el actual presidente. ‘Esta plata que está aquí, esta plata me tienen que devolver’. A los pocos meses mi padre fallece“, agrega Paz.

Es toda la familia de Rodrigo Paz que reclama este dinero a Liga de Quito: “Soy responsable de esos recursos, que no son míos, yo no puedo decir: “regalo”. Eso es de mi familia, de mis hermanas, de mi madre”, afirmó muy serio y molesto Esteban Paz.

En su diálogo con Fanático, Esteban Paz también agregó que no hay un acuerdo con Liga de Quito y prácticamente se vio “obligado” a demandar, después de que no exista un convenio entre ambas partes. Esa fue la recomendación que le dieron los abogados.

Los millones que ganó Liga de Quito en la Copa Libertadores

Recientemente, Liga de Quito acabó eliminado de la Copa Libertadores en las semifinales ante Palmeiras. El equipo ecuatoriano estuvo cerca de la final, pero se terminó llevando casi 10 millones de dólares solo por este torneo. Cifra que sería destinada a reforzar la plantilla y también solucionar problemas económicos.

Liga de Quito se enfrentará a Esteban Paz en 2026

Para aumentar la tensión de esta ruptura entre Liga y Esteban Paz, el ‘Rey de Copas’ se terminará enfrentando al equipo de Leones del Norte (nuevo club de Paz) en la temporada 2026. El equipo felino acabó ascendiendo a la Serie A a finales de 2025.

En síntesis: