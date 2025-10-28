Es tendencia:
Faustino Asprilla y sus polémicas declaraciones contra Liga de Quito: “Palmeiras le mete cinco”

Faustino Asprilla habló del partido entre Palmeiras y Liga de Quito y encendió al polémica al menospreciar a los 'albos'.

Por Gustavo Dávila

La previa entre Liga de Quito y Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores ya empieza a encenderse, y es que Faustino Asprilla comentó sobre el partido de vuelta y menospreció duramente al club ecuatoriano. Para el ex delantero colombiano, Palmeiras va a remontar la serie con facilidad.

“A los muchachos de Palmeiras, quédense tranquilos, que en Sao Paulo les metemos cinco”, empezó Asprilla en ESPN. Ante las observaciones de sus compañeros, Asprilla redobló la apuesta.

“No son ni Sao Paulo ni Botafogo, los sacas de la altura y bajan. Una vez nos metieron 3 en la altura y en Brasil les devolvimos 6”, amplió la leyenda colombiana.

Faustino Asprilla jugó en Palmeiras dos temporadas y consiguió dos títulos, anotando 16 goles para luego ir al Fluminense de la misma liga de Brasil. Abel Ferreira también sostuvo que la remontada iba a llegar en el Allianz Parque.

El antecedente de Asprilla contra el fútbol ecuatoriano

No es la primera vez que Faustino Asprilla lanza comentarios virales sobre el fútbol ecuatoriano, ya el año pasado le dijo a Moisés Caicedo que era un “jugador normalito”.

¿Cuándo juega Liga de Quito vs Palmeiras en la vuelta?

La vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores se jugará el próximo jueves 30 de octubre de 2025. El partido se disputará en Brasil en la cancha de Palmeiras. Los aficionados podrán seguir el encuentro por Disney+.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
