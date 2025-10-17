Liga de Quito enfrenta a Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores y este viernes se pudo conocer al árbitro asignado para dicho partido. El argentino Facundo Tello pitará a los ‘albos’ por segunda ocasión en esta Copa y hay algo de nerviosismo por las polémicas recientes que tiene.

El argentino, de larga trayectoria internacional, le pitó a Liga de Quito en la ida vs. Botafogo en la presente Copa Libertadores. En dicho partido, expulsó a Richard Mina, esto tras revisión del VAR con varios hinchas criticando la decisión debido a la zona de la falta.

En el Mundial de Clubes también fue señalado luego de que pitara un polémico penal a favor del Real Madrid. El partido contra el Al Hilal terminó 1-1 pero la decisión de Tello hubiera sido el 2-1 a favor de los españoles.

En el mismo certamen, en el partido entre el Borussia Dortmund y Monterrey hubo polémicas decisión de no pitar un penal a favor del club mexicano. Una victoria del club mexicano hubiera terminado con las aspiraciones de River Plate en ese momento de pasar a 8vos de final.

Liga de Quito – Facundo Tello vs. Botafogo.

¿Cuándo se juega las semifinales de la Copa Libertadores y en qué horario?

Conmebol finalmente confirmó los horarios para los partidos de ida y de vuelta de la Copa Libertadores:

IDA: Liga de Quito vs Palmeiras 23 de octubre a las 19H30

VUELTA: Palmeiras vs Liga de Quito 30 de octubre a las 19H30

¿Qué canal pasa las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se podrán ver por la señal de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

