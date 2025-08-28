Histórico de Europa pone $20 millones para fichar a Nilson Angulo

Otro de los jugadores de Ecuador que tuvo un crecimiento importante en este 2025 es Nilson Angulo. El extremo está afianzado en el Anderlecht pero hay un equipo que quiere poner una fortuna por él.

Según medios internacionales, Nilson Angulo es el nuevo objetivo del Sporting de Lisboa de Portugal. Los lusos ponen la cifra de 20 millones de euros para quedárselo.

Esta cifra es mucho mayor a lo que se reportó que ofrecían el Liverpool, Sevilla y el Elche. Por su parte el Anderlecht no quiere dejarlo ir para esta temporada.

El ecuatoriano también duda de si salir en este mercado ya que quiere tener minutos de cara al Mundial 2026, donde seguramente será convocado por la Selección de Ecuador.

En caso de que lo vendan por dicha cantidad, Liga de Quito sumará 7 millones de dólares aproximadamente por mantener el 30% de sus derechos económicos al venderlo.

Nilson Angulo – Selección de Ecuador.

Los números de Nilson Angulo en esta temporada

En la última temporada con la camiseta del Anderlecht, Nilson Angulo estuvo presente en 44 partidos, marcando 4 goles y dando 4 asistencias. En total, en cacha estuvo más de 1.800 minutos. Siendo este año uno de consolidación para el jugador.

¿Cuánto cuesta el pase de Nilson Angulo y hasta cuándo tiene contrato?

Nilson Angulo tiene contrato en Bélgica con el Anderlecht hasta la temporada 2027. El jugador ecuatoriano tiene un sorprendente valor de 2 millones de euros, por lo cual, es una operación viable para varios clubes de Europa que están interesados en él.