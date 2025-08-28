Es tendencia:
logotipo del encabezado
Nilson Angulo

Histórico de Europa pone $20 millones para fichar a Nilson Angulo

Nilson Angulo sigue teniendo ofertas de Europa y además del Sevilla, Elche y Liverpool ahora suena para otro grande del continente.

Por Gustavo Dávila

Histórico de Europa pone $20 millones para fichar a Nilson Angulo. Foto: Getty.
Histórico de Europa pone $20 millones para fichar a Nilson Angulo. Foto: Getty.

Otro de los jugadores de Ecuador que tuvo un crecimiento importante en este 2025 es Nilson Angulo. El extremo está afianzado en el Anderlecht pero hay un equipo que quiere poner una fortuna por él.

Según medios internacionales, Nilson Angulo es el nuevo objetivo del Sporting de Lisboa de Portugal. Los lusos ponen la cifra de 20 millones de euros para quedárselo.

Esta cifra es mucho mayor a lo que se reportó que ofrecían el Liverpool, Sevilla y el Elche. Por su parte el Anderlecht no quiere dejarlo ir para esta temporada.

El ecuatoriano también duda de si salir en este mercado ya que quiere tener minutos de cara al Mundial 2026, donde seguramente será convocado por la Selección de Ecuador.

En caso de que lo vendan por dicha cantidad, Liga de Quito sumará 7 millones de dólares aproximadamente por mantener el 30% de sus derechos económicos al venderlo.

Contra el tiempo: La nueva oferta que recibió el Leverkusen por Piero Hincapié

ver también

Contra el tiempo: La nueva oferta que recibió el Leverkusen por Piero Hincapié

Nilson Angulo – Selección de Ecuador.

Nilson Angulo – Selección de Ecuador.

Publicidad
No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami

ver también

No tiene minutos y Allen Obando dejaría el Inter Miami

Habrá descensos: Confirman amaño de varios partidos en LigaPro

ver también

Habrá descensos: Confirman amaño de varios partidos en LigaPro

Los números de Nilson Angulo en esta temporada

En la última temporada con la camiseta del Anderlecht, Nilson Angulo estuvo presente en 44 partidos, marcando 4 goles y dando 4 asistencias. En total, en cacha estuvo más de 1.800 minutos. Siendo este año uno de consolidación para el jugador.

El club de LigaPro que va por Miller Bolaños y Ángel Mena para el 2026

ver también

El club de LigaPro que va por Miller Bolaños y Ángel Mena para el 2026

¿Cuánto cuesta el pase de Nilson Angulo y hasta cuándo tiene contrato?

Nilson Angulo tiene contrato en Bélgica con el Anderlecht hasta la temporada 2027. El jugador ecuatoriano tiene un sorprendente valor de 2 millones de euros, por lo cual, es una operación viable para varios clubes de Europa que están interesados en él.

Era figura de Liga de Quito y ahora no juega por “falta de compromiso”

ver también

Era figura de Liga de Quito y ahora no juega por “falta de compromiso”

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
El insólito equipo de España que estaría buscando el fichaje de Nilson Angulo
Fútbol de Ecuador

El insólito equipo de España que estaría buscando el fichaje de Nilson Angulo

Lo quiso el Liverpool y el Sevilla y el sorpresivo club que eligió Nilson Angulo
Fútbol de Ecuador

Lo quiso el Liverpool y el Sevilla y el sorpresivo club que eligió Nilson Angulo

VIDEO | Nilson Angulo pide titularidad en la Selección de Ecuador con este golazo
Fútbol de Ecuador

VIDEO | Nilson Angulo pide titularidad en la Selección de Ecuador con este golazo

Gigante de Italia busca a Joel Ordóñez, pero Brujas le puso este precio al ecuatoriano
Fútbol de Ecuador

Gigante de Italia busca a Joel Ordóñez, pero Brujas le puso este precio al ecuatoriano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo