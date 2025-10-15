¡¿Fuera de la Tri?! Sebastián Beccacece rompió el silencio sobre el enojo de Ángelo Preciado

El 1-1 de la Selección de Ecuador contra México quedó casi en segundo plano luego de lo ocurrido con Ángelo Preciado y Sebastián Beccacece. El lateral increpó al DT tras sacarlo antes de la media hora y ahora fue el propio técnico quién se refirió al respecto.

En rueda de prensa post partido, Beccacece explicó que querían tener presencia de un volante más en el mediocampo y que la decisión es “exclusivamente futbolística”. Sobre el tiempo del cambio, el DT dijo “fue responsabilidad totalmente mía, debí buscar esta figura desde el arranque del partido”.

De esta forma Beccacece asumió el error de la alineación de Preciado como extremo, en unos primeros 25 minutos en los que México fue muy superior contra el ‘tricolor’, adaptado en otro puesto.

Fuera de la reacción de los hinchas, el análisis de la prensa excusaba al jugador ya que no es su posición habitual. Ecuador no pasó del empate en las dos fechas de amistosos de octubre.

Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 13 partidos entre todas las competencias. El DT ha ganado 5 partidos, empatado 8 y solo ha perdido 1, en su debut ante Brasil.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2026. Después de este torneo, se puede hablar de una renovación, dependiendo de las voluntades de todas las partes. Si el oficialismo continúa al frente, el DT se quedaría.