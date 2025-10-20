Fueron goleados por Liga de Quito e IDV, y ahora Barcelona SC tomó esta decisión con Rescalvo

Ismael Rescalvo no ha logrado buenos resultados con Barcelona SC en su corta estadía y aunque tiene al equipo en el primer hexagonal, ya fue goleado dos veces 3 a 0 contra Liga de Quito e Independiente del Valle. En medio de todo, el club tomo esta decisión con el DT.

Según la revelación de Joaquín Saavedra, Ismael Rescalvo ya está trabajando en el plantel 2026 de Barcelona SC. El entrenador llegó a mitad de temporada en este 2025, casi no pudo pedir fichajes, y ahora tuvo que terminar el año con el equipo que había formado Segundo Castillo.

Ismael Rescalvo tiene contrato con Barcelona SC y el DT no suele renunciar cuando se ha encontrado en situaciones similares, por lo cual, ahora se ve que vaya a dejar el cargo y es por eso que ya está trabajando en su equipo para la siguiente temporada.

El técnico español también ya tendría su primer fichaje para la siguiente temporada. Por otro lado, en este 2025 su “obligación” sería mantenerse en puestos que le permitan jugar la Copa Libertadores en 2026, de preferencia aquellos que lo clasifiquen de forma directa.

A los hinchas no gusta Ismael Rescalvo y cada semana el entrenador se vuelve cuestionado por los aficionados. Muchos piden su salida y que le terminen el contrato, sin embargo, la rescisión sería muy elevada y la directiva no pagaría esta cifra.

Las estadísticas de Ismael Rescalvo al frente de Barcelona SC

Como entrenador de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ha dirigido ya un total de 17 partidos entre todas las competencias. Sumando 7 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Recibió un equipo a 1 punto del líder IDV y ahora está a 16 unidades de los ‘Rayados’.

¿Cuál es el sueldo de Ismael Rescalvo en Barcelona SC?

Como entrenador de Barcelona SC, Ismael Rescalvo estaría ganando un salario de más de 15 mil dólares al mes. Asimismo, su rescisión sería superior a los 100 mil dólares y esas son cifras que ahora Barcelona SC no estaría dispuesto ni en condiciones de asumir.

