Christian Cueva llegó a Emelec a mitad de temporada como el gran fichaje de la LigaPro. El peruano ha tenido grandes sensaciones, buenos y malos partidos, sin embargo, ahora trasciende que se quiere ir del ‘Bombillo’ por varios motivos, uno es que no le pagan desde hace 4 meses.

No obstante, ahora desde Perú trasciende que Christian Cueva también estaría muy interesado en dejar Emelec por motivos personales, de acuerdo a la información de Depor. El jugador peruano podría salir a finales de este mismo 2025.

Cueva estaría en planes de Sport Boys y el volante peruano no vería con malos ojos este fichaje. El jugador no ha encontrado en Emelec las sensaciones que esperaba y ahora se marcharía del club, incluso con la posibilidad de dejar 0 dinero por su transferencia.

En el partido del fin de semana, Cueva fue uno de los jugadores más pedidos por la hinchada de Emelec que fue a verlo contra Aucas. Cuando el jugador peruano salía a calentar, muchos hinchas pidieron su entrada a la cancha, y cuando ingresó fue muy aplaudido.

Por otro lado, la situación contractual de Christian Cueva también se resolvería en las siguientes semanas dependiendo de si el ‘Bombillo’ termina jugando o Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Un torneo internacional podría cambiar los planes de salida del 10.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Christian Cueva ya ha jugado un total de 13 partidos entre todas las competencias. El peruano ha marcado dos goles y ha dado 2 asistencias en un poco más de 700 minutos. Su contrato original es hasta mitad de la temporada 2026.

El sueldo de Christian Cueva en Emelec

Christian Cueva habría firmado con Emelec un contrato que tenía un salario superior a los 15 mil dólares mensuales. Esto haría que el club ahora tenga una deuda millonaria con el jugador y se haga todo este tipo de especulaciones con el jugador.

