Fueron humillados por IDV, la hinchada los criticó, y ahora Barcelona SC tomó esta decisión con sus jugadores

Barcelona SC se ha llevado dos goleadas humillantes contra Independiente del Valle. Sin embargo, la que acaba de recibir en el comienzo del hexagonal fue la que más enojó causó a sus aficionados. Y ahora la rabia de los hinchas aumentó por una polémica decisión del club.

Después de perder 3 a 0 contra Independiente del Valle se pudo conocer que Barcelona SC decidió darle a sus jugadores estos dos días libres. Es decir, el plantel no entrenará aprovechando que el campeonato está detenido por la fecha FIFA.

Esta decisión no ha terminado de gustar a los aficionados, ya que otros clubes han decidido seguir trabajando, incluso en la victoria. Con la durísima derrota de la anterior jornada, los amarillos prácticamente se despidieron de competir por el primer hexagonal y el título.

Para la temporada 2026 se darán varias salidas en Barcelona SC, debido a que, varios jugadores terminan contrato con los amarillos y otros no seguirían por su escaso rendimiento. Tras ser goleados ante IDV los hinchas cantaron en el estadio “Que se vayan todos”

ver también ¿Sale prestado como Kendry? Lo compró el Dortmund y este sería el equipo de Justin Lerma en Europa

Después de varios resultados negativos la hinchada de Barcelona SC ya fue a “apretar” a los jugadores amarillos y ahora se espera que nuevamente se dé un encuentro entre ambas partes. Desde la directiva, tampoco se ha emitido algún comunicado.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Última hora! La Selección de Ecuador perdería a este jugador por lesión

Los próximos partidos de Barcelona SC

Peleando en el primer hexagonal y por las chances de ser campeón, a Barcelona SC le quedan los siguientes partidos:

Liga de Quito vs Barcelona SC

Barcelona SC vs Libertad

Universidad Católica vs Barcelona SC

Orense vs Barcelona SC

Después se invertirán las localidades para terminar el primer hexagonal, no obstante, son estos encuentros los que pueden decidir el campeonato ecuatoriano.

Publicidad

Publicidad

La tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano

Así va la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano: