Futbolista ecuatoriano, entre los fallecidos del ataque armado en Manta

Nuevo luto en el fútbol ecuatoriano luego de que en el ataque armado en Manta dejó como resultado a un jugador del Exapromo Costa entre los fallecidos. Maicol Valencia fue confirmado como una víctima colateral.

En la noche del miércoles se registró un ataque armado en el Hostal Costa Azul de Manta, donde se hospedaba el club con miras a su partido por el Ascenso de Ecuador contra el Deportivo Quito.

Autoridades reportan 6 fallecidos y varios heridos, muchos integrantes del club. Fue el propio equipo quién confirmó la muerte de su futbolista y fueron enfáticos que el ataque armado fue a “personas totalmente ajenas al club”.

Maicol Valencia había sido presentado en la mañana del miércoles como nuevo refuerzo del club para esta ronda de Segunda Categoría, y horas más tarde anunciaron su deceso.

Lo que se sabe del ataque armado en Manta

Medios manabitas informan que en la noche, sicarios llegaron en un vehículo con armas de grueso calibre y dispararon contra varias personas. Se retiraron a pie luego de incendiar el vehículo dónde se movilizaban.