Gonzalo Plata se fue de fiesta y Flamengo tomó esta decisión para la Copa Libertadores

La semana comenzó para Gonzalo Plata con una importante “polémica” por una presunta fiesta en la que estuvo involucrado el jugador ecuatoriano. El futbolista aclaró que fue una “salida” para su familia que lo fue a visitar y ahora Flamengo tomó esta decisión.

A menos de 1 hora para el partido entre Flamengo y Racing, se confirmó que Gonzalo Plata comenzará como titular en el equipo brasileño. El jugador ecuatoriano ya no tiene molestias musculares y ahora tendrá la oportunidad de ayudar a su equipo a llegar a una nueva final continental.

En la ida, en Brasil, Gonzalo Plata había comenzado como suplente. No obstante, ahora el jugador ecuatoriano ya se ha recuperado y Filipe Luis le dio la confianza para que vuelva al once. El tricolor deberá apagar las críticas con lo que pueda hacer en cancha.

Flamengo venció a Racing 1 a 0 en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Sin embargo, ahora el equipo brasileño vivirá un infierno en El Cilindro de Avellaneda. El ganador de esta llave esperará a lo que pase en la llave de Liga contra Palmeiras.

Esta también es una gran vitrina para Gonzalo Plata, de quien se ha rumoreado podría salir de venta al exterior en los siguientes mercados. El jugador ecuatoriano sigue gustando en Europa, pese a los grandes problemas de disciplina que tuvo antes.

Las alineaciones de Flamengo y Racing

Así salen Flamengo y Racing para jugar la semifinal de la Copa Libertadores:

Once de Racing: Cambeses, Mura, Rojo, Colombo, Almendra, Zuculini, Rojas, Nardoni, Solari, Conechny y Martínez

Once de Flamengo: Rossi, Sandro, Varela, Ortiz, Pereira, Pulgar, De Arrascaeta, Carrascal, Jorginho, Plata y Araujo.

