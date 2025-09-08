Sebastián Beccacece clasificó a Ecuador al quinto mundial de su historia, sin embargo, esto no ha servido para que la hinchada ecuatoriana deje de cuestionarlo. Ahora incluso una gloria de la Selección de Ecuador, reveló que la gente (aficionados) lo quiere fuera.

En diálogo con Bolavip, Carlos Tenorio reconoció que Beccacece vive un ambiente muy complicado por los últimos resultados: “Se debe ganar a Argentina, eso va a calmar un pocos las aguas. De lo contrario, hagan lo que hagan, acá la gente pide a gritos la salida de Sebastián Beccacece y no solo de él, sino de la dirigencia“, nos comentó el histórico goleador ecuatoriano.

Asimismo, Carlos Tenorio también cuestionó quién está tomando las decisiones deportivas en Ecuador: “El profe Beccacece puede ser el entrenador de la Selección de Ecuador, pero cuál es el proyecto que la dirigencia armó para decir: ‘Este es el estratega que necesitamos para hacernos competidor’.

“Esta dirigencia lleva dos periodos y sacó a 5 entrenadores. Eso es una locura. Hoy aguanta toda la presión el estratega, pero no sabemos a ciencia cierta si él es el que toma las decisiones de principio a fin en la parte deportiva, porque no es eso lo que se está reflejando“, agregó Carlos Tenorio en su entrevista para Bolavip.

Carlos Tenorio es un histórico de Ecuador. (Foto: GettyImages)

El partido ante Argentina es clave para que Beccacece logre apaciguar las críticas, las cuales se agudizaron desde que el DT decidió hacer debutar a Darwin Guagua, con la Selección de Ecuador ante Chile, cuando ni siquiera había jugado en la LigaPro.

“Ecuador no debe celebrar ir al Mundial”

A diferencia de otras ocasiones, Carlos Tenorio opina que ya no es mérito ni motivo de fiesta que Ecuador vaya al mundial.

“Esta selección debe pensar bajo un proyecto y eso sería mucho más productivo. Yo no sé si el profe Beccacece sea el DT idóneo para Ecuador. Pero bajo qué proyecto. Tenemos varios partidos que la gente no está conforme. Tampoco queremos una fiesta por clasificar al mundial. Ecuador va a su quinto mundial, eso que quede para Venezuela, con el respecto que se merece, para Bolivia”, sentenció el “Demoledor”.

¿Se mira más el ingreso económico que la evolución de la Selección de Ecuador?

Carlos Tenorio también tuvo palabras críticas para la dirigencia por la poca evolución de la Selección de Ecuador y las posibles prioridades del actual directorio de FEF:

“No están mirando como sacarle provecho a esta selección con Moisés Caicedo, con Piero, están viendo más en clasificar, en decir clasificamos al mundial, en el recurso, en el ingreso económico que reciben“, puntualiza el histórico goleador de Ecuador en el Mundial de 2006.

