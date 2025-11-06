¡Histórico! Dos ecuatorianos son nominados al premio The Best de la FIFA

Los premios The Best de la FIFA tuvieron el anuncio de sus convocados este jueves con algunos de los cracks más importantes de Europa y con una grata sorpresa para Ecuador. Dos de los jugadores de la ‘Tri’ y que brillan en sus clubes fueron considerados.

Moisés Caicedo y William Pacho pelearán para estar en el once ideal de la FIFPro así como para ganar el premio The Best, que reconoce al mejor jugador de la temporada. Actualmente el dueño del premio es el brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr.

Para muchos hinchas tanto del Chelsea como del PSG esta nominación es justicia luego de que ambos jugadores quedaran fuera del Balón de Oro, pese a ser titulares y figuras de los títulos del Mundial de Clubes, Conference League, Champions League entre otros, que ganaron respectivamente.

Las diferencias entre el Balón de Oro y el FIFA The Best

La diferencia más notable radica en el sistema de votación. El Balón de Oro es decidido por un jurado internacional compuesto por periodistas especializados de cada país afiliado a la FIFA. En cambio, el The Best combina los votos de seleccionadores nacionales, capitanes de selecciones, periodistas y, lo más innovador, la votación abierta de los aficionados a través de internet. Esto último le da un componente más democrático y cercano a la gente, aunque también abre la puerta a la influencia de la popularidad y el marketing.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, contando el Mundial de Clubes y la Selección, Moisés Caicedo ha jugado un total de 19 partidos. Marcando 4 goles y dando 1 asistencia. El jugador ecuatoriano lleva en cancha más de 1.400 minutos, siendo la estrella absoluta del medio campo del Chelsea.

El valor de mercado de Pacho en el PSG

Actualmente, William Pacho tiene un valor de mercado de 65 millones de euros. El ecuatoriano es uno de los centrales más caros del mundo, y con su rendimiento prolongado en PSG, sumado a un nuevo contrato, seguramente esta cifra aumentará.