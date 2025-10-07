Imposible despedirlo: La indemnización de Ismael Rescalvo si deja Barcelona

Tras la goleada 3-0 contra Independiente del Valle, en Barcelona SC analizan otra vez la salida de Ismael Rescalvo. Su permanencia no se debería netamente por confianza deportiva, si no por un tema económico.

Varios medios señalan que la salida del entrenador español ascendería hasta un millón de dólares. Esta cifra actualmente es impagable para Barcelona en la actualidad por lo que su salida está descartada.

A falta de nueve partidos para que se acabe el año en LigaPro, Barcelona tampoco tendría mucho margen para contratar a un nuevo entrenador. El objetivo que le queda por pelear es la clasificación directa a Copa Libertadores.

El 3-0 en Guayaquil arrancó los rumores de nombres y un candidato que suena con firmeza es Fabián Bustos, actualmente sin equipo. El argentino fue campeón en Ecuador 2020.

Fabián Bustos – Foto: Getty.

Los números de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ha dirigido un total de 16 partidos entre todas las competencias. Ganando 7 partidos, empatando 4 encuentros y perdiendo 5 partidos. El DT español es muy cuestionado desde su llegada pese a estar en el hexagonal final.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.