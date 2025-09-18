Es tendencia:
Independiente del Valle venderá a uno de sus jugadores en ¡17 millones de dólares!

Independiente del Valle volverá a realizar una millonaria transferencia al exterior y uno de sus jugadores costaría más de 15 millones.

Por Gustavo Dávila

Independiente del Valle venderá a uno de sus jugadores en ¡17 millones de dólares! Foto: IMAGO.
Independiente del Valle alista una nueva millonaria transferencia, y es que el equipo de Sangolquí alista una venta de uno de sus jugadores. Los ‘Rayados’ se meterán más de cuatro veces lo que cobraron por la venta de Moisés Caicedo.

Dennier Ordóñez recibió el interés de más de los grandes de Europa, y ante el interés de hasta cinco equipos, Independiente del Valle ahora pedirá 17 millones de dólares por su juvenil. Esta transferencia sería cuatro veces lo que recibieron cuando le vendieron a Moi Caicedo al Brighton.

Benfica, FC Barcelona, Liverpool, Chelsea y Tottenham son los cinco equipos que han consultado por el jugador. Si había dudas sobre si pagarían los 7 millones de dólares, ahora tendrán que pagar más, los mejores posicionados son de la Premier League .

Ordóñez es uno de los futbolistas con mayor proyección de Ecuador, con apenas 15 años de edad lo llaman el relevo natural de Piero Hincapié, de hecho lo han etiquetado como el siguiente William Pacho.

Las ventas recientes de Independiente del Valle

Hace poco, Independiente del Valle vendió a Kenny Arroyo por 9 millones de dólares al Besiktas de Turquía, antes por 4 millones vendió a Yaimar Medina al GENK de Bélgica y Kendry Páez al Chelsea por 20 millones. El club siempre se queda con un porcentaje de los derechos para una futura venta

¿Cuándo podría jugar Deinner Ordóñez en Europa?

Deinner Ordóñez podría fichar por cualquier club a sus 15 años pero por normativa FIFA tendrá que esperar hasta los 18 años para dar el salto a Europa como pasó con Kendry Páez.

