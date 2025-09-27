Es tendencia:
Independiente del Valle vs Atlético Mineiro: Horarios, días y canales para las semifinales de Copa Sudamericana

La Conmebol confirmó los horarios y los canales para ver Atlético Mineiro vs Independiente del Valle.

Los horarios para ver Atlético Mineiro vs IDV
Independiente del Valle clasificó a la tercera semifinal de su historia de la Copa Sudamericana. Los ‘Rayados’ vencieron a Once Caldas en los cuartos de final y son los grandes candidatos a llevarse este trofeo y ser el máximo ganador de su historia.

¿Cuándo juega IDV vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana?

Conmebol finalmente confirmó cuándo se jugará las semifinales de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro:

IDA: Independiente del Valle vs Atlético Mineiro 21 de octubre a las 19H30

VUELTA: Atlético Mineiro vs Independiente del Valle 28 de octubre a las 19H30

Atlético Mineiro no llega a esta instancia como el equipo fuerte que ha venido siendo en los últimos años, ya que en los cuartos de final había eliminado a Bolivar, con un 2 a 2 en la ida, y ganando 1 a 0 en Brasil, con un gol sobre el final

¿Qué canal pasa el partido de IDV vs Atlético Mineiro?

Los dos partidos de Independiente del Valle en las semifinales de la Copa Sudamericana serán transmitidos por DirecTV Sports.

Los millones que se puede llevar el campeón de Copa Sudamericana

El campeón de la Copa Sudamericana se llevaría algo más de 7 millones de dólares. Ya ambos equipos llevan más de 2.5 millones acumulados entre todo lo que han logrado por ganar los partidos y pasar de ronda a lo largo de todo el torneo.

