Independiente del Valle buscará una nueva final de Copa Sudamericana en su enfrentamiento ante Atlético Mineiro. Los ‘Rayados’ pueden ganar un nuevo torneo continental, pero ya en lo que va de temporada ha logrado ganar una importante fortuna.

La CONMEBOL confirmó cuánto ha ganado Independiente del Valle en esta Copa Sudamericana. El equipo ecuatoriano aparece en este torneo tras quedar tercero en la Copa Libertadores. De ahí que, incluso lleve acumulado más dinero que otros semifinalistas que han estado en el torneo.

De acuerdo a la revelación de CONMEBOL, Independiente del Valle lleva ya 6.260.000 millones por estar en semifinales de la Sudamericana. Con esta cifra, los ‘Rayados’ superan a Mineiro y Lanús que están en el torneo de desde la fase de grupos.

El premio de IDV se incrementa porque el equipo ecuatoriano ganó solo 3 millones por jugar la Copa Libertadores, los millones los fue sumando en la Copa Sudamericana. Independiente del Valle compite en este torneo desde los 16vos cuando eliminó a Vasco Da Gama.

Los millones que han acumulado los semifinalistas de Copa Sudamericana. (Foto: Conmebol)

Por otro lado, la CONMEBOL también confirmó que el campeón de la Copa Sudamericana se puede llevar 6.5 millones más y también un cupo directo a Copa Libertadores y disputar la Recopa Sudamericana. Los ‘Rayados’ son candidatos para avanzar a esta instancia.

¿Qué canal pasa la semifinal de la Copa Sudamericana?

La misma Conmebol confirmó que hay varios canales para ver la semifinal de la Copa Sudamericana entre IDV y Atlético Mineiro que comienza a las 19H30 en horario local:

ESPN

Disney+ Premium

DSports

Unitel

Tigo

