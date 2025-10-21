Emelec se juega la vida en la Copa Ecuador y los jugadores le dan la peor noticia de todas

Este miércoles 22 de octubre por los cuartos de final de la Copa Ecuador, Emelec tiene que jugar contra Guayaquil City, en un partido que puede representar un paso muy grande para entrar a la siguiente Copa Libertadores. Sin embargo, el club ahora se lleva una muy mala noticia.

Previo al partido contra Guayaquil City se reveló que los jugadores de Emelec decidieron no concentrar para el encuentro. Por lo cual, cada futbolista se fue a su casa y seguramente se volverán a encontrar a poco del partido de los cuartos de final.

Nuevamente los jugadores de Emelec toman esta medida por las grandes deudas que tiene la directiva con los jugadores azules. No le han pagado el salario a varios futbolistas desde hace ya varios meses y esto ha generado una molestia sin precedentes.

Ya en la previa del Clásico del Astillero, varios jugadores de Emelec también revelaron estos problemas económicos y el partido terminó 4 a 0, de ahí que, en esta ocasión, los hinchas se preocupen de que se repita el caso y se queden sin la chance de entrar a Copa Libertadores.

ver también ¿Eliminados de Copa Sudamericana? La gran polémica que vive Atlético Mineiro en Brasil

Avanzar a semifinales de la Copa Ecuador puede representar para Emelec la gran oportunidad de volver de cerca a la Copa Libertadores. Ya que, si se dan otros resultados, el ‘Bombillo’ podría entrar al torneo como Ecuador 4, incluso sin ganar el campeonato.

Publicidad

Publicidad

ver también Lo piden para Ecuador y avisan que Jeremy Arévalo es seguido por un gigante de Europa

¿A qué hora juega Emelec vs Guayaquil City por la Copa Ecuador?

El partido entre Emelec y Guayaquil City se jugará en el estadio ‘Chucho’ Benítez desde las 18H00. El encuentro se transmitirá por la pantalla de DSports. Para el City también está la opción de llegar a la Copa Libertadores, si termina avanzando en este torneo.