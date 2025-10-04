Es tendencia:
logotipo del encabezado
Seleccion Ecuador

La Selección de Ecuador confirma su lista de convocados para jugar contra Estados Unidos y México

Esta es la convocatoria de la Selección de Ecuador para jugar dos partidos amistosos.

Por Jose Cedeño Mendoza

Los convocados de Ecuador para jugar contra México y Estados Unidos
© GettyImagesLos convocados de Ecuador para jugar contra México y Estados Unidos

Este sábado 4 de octubre de 2025 se reveló la lista de convocados de la Selección de Ecuador para jugar sus partidos amistosos contra Estados Unidos y México en los próximos amistosos. ‘La Tri’ también buscará con estos partidos poder meterse al Bombo 2 del próximo sorteo.

Para estos partidos amistosos, la Selección de Ecuador convocó a 28 jugadores, Beccacece ya dejó claro que él tiene una base de jugadores y a esta es muy poco probable que entre nuevos futbolistas. Aunque el DT sí dejó fuera a varios nombres importantes

Lo confirmó Beccacece: El volante ecuatoriano que está siendo observado por Ecuador

ver también

Lo confirmó Beccacece: El volante ecuatoriano que está siendo observado por Ecuador

Estos son los convocados de Ecuador

Arqueros:

  • Hernán Galíndez
  • Gonzalo Valle
  • Moisés Ramírez
  • Christian Loor

Defensas:

  • Félix Torres
  • Pervis Estupiñán
  • Joel Ordóñez
  • Jhoanner Chávez
  • Ángelo Preciado
  • Cristan Ramírez
  • Yaimar Medina
  • Xavier Arreaga
  • William Pacho

Mediocampistas

  • Alan Franco
  • Alan Minda
  • Bryan Ramírez
  • Darwin Guagua
  • Denil Castillo
  • Pedro Vite
  • Patrik Mercado
  • Nilson Angulo
  • Kendry Páez
  • Jordy Alcívar
  • John Mercado
  • John Yeboah

Delanteros

  • Enner Valencia
  • Kevin Rodríguez
  • Leonardo Campana
Publicidad
Tweet placeholder

Los partidos amistosos que jugará la Selección de Ecuador en octubre

La Selección de Ecuador jugará partidos amistosos contra Estados Unidos el 10 de octubre y luego contra México el 14 de octubre. Son partidos amistosos que sirven de preparación para el Mundial 2026. ‘La Tri’ también busca con estos partidos pelear el ingreso al Bombo 2.

Encuesta

¿Cómo le irá a Ecuador?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
VIDEO | John Yeboah se mandó tremenda asistencia y marcó en la victoria del Venezia
Fútbol de Ecuador

VIDEO | John Yeboah se mandó tremenda asistencia y marcó en la victoria del Venezia

Estos serían los horarios para los primeros partidos del Mundial 2026
Mundial 2026

Estos serían los horarios para los primeros partidos del Mundial 2026

Lo confirmó Beccacece: El volante ecuatoriano que está siendo observado por Ecuador
Fútbol de Ecuador

Lo confirmó Beccacece: El volante ecuatoriano que está siendo observado por Ecuador

VIDEO | Luis Díaz solo necesitó de 14 segundos para marcar un gol clave con Bayern Múnich
Fútbol de Colombia

VIDEO | Luis Díaz solo necesitó de 14 segundos para marcar un gol clave con Bayern Múnich

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo