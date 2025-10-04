La Selección de Ecuador confirma su lista de convocados para jugar contra Estados Unidos y México

Este sábado 4 de octubre de 2025 se reveló la lista de convocados de la Selección de Ecuador para jugar sus partidos amistosos contra Estados Unidos y México en los próximos amistosos. ‘La Tri’ también buscará con estos partidos poder meterse al Bombo 2 del próximo sorteo.
Para estos partidos amistosos, la Selección de Ecuador convocó a 28 jugadores, Beccacece ya dejó claro que él tiene una base de jugadores y a esta es muy poco probable que entre nuevos futbolistas. Aunque el DT sí dejó fuera a varios nombres importantes
Estos son los convocados de Ecuador
Arqueros:
- Hernán Galíndez
- Gonzalo Valle
- Moisés Ramírez
- Christian Loor
Defensas:
- Félix Torres
- Pervis Estupiñán
- Joel Ordóñez
- Jhoanner Chávez
- Ángelo Preciado
- Cristan Ramírez
- Yaimar Medina
- Xavier Arreaga
- William Pacho
Mediocampistas
- Alan Franco
- Alan Minda
- Bryan Ramírez
- Darwin Guagua
- Denil Castillo
- Pedro Vite
- Patrik Mercado
- Nilson Angulo
- Kendry Páez
- Jordy Alcívar
- John Mercado
- John Yeboah
Delanteros
- Enner Valencia
- Kevin Rodríguez
- Leonardo Campana
Los partidos amistosos que jugará la Selección de Ecuador en octubre
La Selección de Ecuador jugará partidos amistosos contra Estados Unidos el 10 de octubre y luego contra México el 14 de octubre. Son partidos amistosos que sirven de preparación para el Mundial 2026. ‘La Tri’ también busca con estos partidos pelear el ingreso al Bombo 2.
