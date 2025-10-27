Emelec sigue viviendo un momento muy complicado a nivel económico, con jugadores que han decidido no entrenar por las grandes deudas que mantiene la directiva con la plantilla. Ahora ya se reveló que el presidente del club, Jorge Guzmán, estaría pensando en renunciar.

De acuerdo a la revelación de Stéffano Dueñas, la plantilla de Emelec estableció el miércoles 29 de octubre como el día tope para que le paguen al menos 2 meses de los salarios atrasados que mantiene el club. Ahora mismo, los futbolistas estarían al día hasta el mes de junio.

Por otro lado, Jorge Guzmán, presidente de Emelec, le habría prometido a la plantilla que de no pagar hasta esa fecha tope, él renunciaría al cargo como presidente del azul y plomo. Suponiendo el fin de un ciclo que apenas y comenzó en el mes de febrero de este año.

Es precario lo que vive Emelec a nivel económico y aunque Jorge Guzmán llegó con un plan para “salvar” al club, esto poco a poco se ha ido desvaneciendo y ahora el directivo se ve entre la espada y la pared. Los jugadores de Emelec no entrenan desde la semana anterior.

Pese a estos difíciles momentos económicos, los jugadores de Emelec han encontrado la unidad necesaria para ganar los partidos de LigaPro y también meterse a semifinales de Copa Ecuador. El plantel se mantiene firme en su decisión de que les paguen los salarios que les deben.

El candidato a reemplazar a Jorge Guzmán en Emelec

Si se va Jorge Guzmán, se espera que se llame a elecciones en Emelec, donde aparece un solo candidato como el principal aspirante a quedarse con el cargo. Christian Noboa sería el más opcionado para ser el presidente del ‘Bombillo’ en una próxima elección. El ‘Zar’ lleva varios meses en “campaña” para llegar a este cargo.

¿Emelec puede perder puntos en la LigaPro?

Aunque se ve distante, es probable que Emelec se exponga a una sanción que lleve a una reducción de puntos en la LigaPro. Todo depende de hasta que punto podrán llegar los acreedores del club y si se hace alguna demanda oficial en la FEF u otro organismo.

