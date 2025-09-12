Se acabaron las fechas de Eliminatorias y la Selección de Ecuador consiguió 4 puntos tras un empate en Paraguay y una victoria contra Argentina. Fue un proceso histórico para la Tri y la CONMEBOL decidió destacar a dos jugadores en particular de Ecuador.

La CONMEBOL incluyó a William Pacho y Piero Hincapié en el once ideal de la última doble fecha. El central del Arsenal no solo fue figura si no que fue viral tras un doble cruce con Alexis Mac Allister.

Los dos centrales son considerados entre los mejores del mundo, William Pacho viene de ser campeón de Champions con el PSG y Piero Hincapié consiguió tres títulos en Alemania antes de ir al Bayer Leverkusen, ambos estarían en el Mundial 2026.

El desplante entre Hincapié y el volante de Argentina no afectó la percepción que tiene la CONMEBOL del rendimiento del jugador en el equipo de Sebastián Beccacece.

ver también El Barca de España pagará millones por jugador de Independiente del Valle: “Es el nuevo William Pacho”

ver también El sorpresivo club que firmó a Nilson Angulo luego de brillar en la Selección de Ecuador

ver también ¡Además del Mundial! El nuevo torneo que jugará la Selección de Ecuador

Los partidos amistosos que jugará Ecuador previo al sorteo del Mundial 2026

De momento, hay 3 partidos confirmados para la Selección de Ecuador entre octubre y noviembre. Primero, jugará contra Estados Unidos y México y para noviembre ya está confirmado Canadá. Resta oficializar el partido contra Nueva Zelanda.

Publicidad

Publicidad

ver también Figura de Emelec se va GRATIS al final de año: “Le ofrecieron mucho menos de lo que pidió”

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el próximo viernes 5 de diciembre de 2025. Hasta este momento se cierra el ranking FIFA, después las variaciones que existan no afectarán a los grupos.