La hinchada de Liga de Quito se harta de Alexander Domínguez y pide una contundente decisión

Alexander Domínguez volvió a ser titular con Liga de Quito después de varios partidos en la LigaPro ante Universidad Católica. Sin embargo, el arquero no tuvo el rendimiento esperado y los hinchas explotaron contra él en redes sociales pidiéndole una salida.

En redes sociales, los hinchas de Liga de Quito piden que Alexander Domínguez salga de LDU o que se retire de manera definitiva. El histórico arquero perdió espacio contra Gonzalo Valle, que ahora es el titular y figura del equipo ecuatoriano en Copa Libertadores.

Estos fueron algunos de los comentarios de los hinchas: “Alexander Domínguez está ya para retirarse, es un partido horrible y se entiende porqué es banca de Valle“. “Gracias Por todo Alexander Domínguez, pero hoy te jubilaron“. “Siempre seré agradecido con Alexander Domínguez, pero este debería ser su último año en Liga“, fueron algunos comentarios contra el portero.

‘Dida’ quedó expuesto en casi todos los goles de Universidad Católica, pero fueron los últimos 2 con los que le ganó la ‘Chatoleí’ los que terminaron provocando el enojo monumental de la hinchada. El portero perdió el puesto a mitad de año contra Gonzalo Valle.

Domínguez ya tiene 38 años y a comienzos de temporada tuvo importantes ofertas para salir de Liga de Quito, sin embargo, el arquero ecuatoriano no lo hizo y se quedó. El portero finalmente tiene contrato hasta finales de 2025 y ahora mismo es una incertidumbre el futuro.

Los números de Alexander Domínguez en esta temporada

En esta temporada, donde comenzó siendo titular y luego fue suplente, el portero ha completado 19 partidos entre todas las competencias recibiendo 19 goles y apenas dejando su arco en 0 en 7 partidos. Números muy bajos para los de otros años que hizo el arquero.

Los equipos que buscarían a Alexander Domínguez si se va de Liga de Quito

Si finalmente Alexander Domínguez deja Liga de Quito, el portero aún podría tener ofertas para seguir su carrera. No se descarta equipos de primera en la LigaPro, así como también algún equipo del extranjero para sellar la que podría ser última temporada.

