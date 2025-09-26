Es tendencia:
Liga de Quito

La publicación de Liga de Quito que indignó a todo Uruguay y que tuvieron que borrar

Liga de Quito colgó un mensaje celebrando la clasificación a semifinales de Libertadores en el Morumbí y en Uruguay reclamaron.

Por Gustavo Dávila

Liga de Quito vio sus festejos en redes sociales interrumpidos por un sorpresivo reclamo desde Uruguay. Nacional y Peñarol protestaron contra una publicación de Liga, a tal punto que forzaron a borrarla.

Liga de Quito había colgado un arte que decía: “Definitivamente el Morumbí te mata”, ironizando sobre la clasificación en suelo brasileño. Nacional emitió un comunicado reclamando y asegurando que “toca temas sensibles a nuestra institución, para Sao Paulo y para el fútbol Mundial”.

El mensaje de Nacional se refiere al sensible fallecimiento de Juan Izquierdo, jugador uruguayo que tuvo un colapso en el partido justamente entre Nacional y Sao Paulo en Brasil. Los hinchas ‘albos’ reclamaron que la interpretación no debe ir a una supuesta burla al lamentable hecho.

Horas después, Peñarol también se sumó a un mensaje de solidaridad a Nacional, esto cuando ya Liga de Quito había borrado la publicación de todas sus redes sociales.

Comunicado Nacional

Comunicado Nacional

El contexto real fue ironizar sobre la propia frase que usan los hinchas y el propio Sao Paulo para arengar en las previas de sus partidos. Desde Liga no han emitido comunicados.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Poster Sao Paulo.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se jugarán el 22 y 29 de octubre, por el momento están Liga de Quito, Racing, Palmeiras clasificados.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
