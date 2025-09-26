Es tendencia:
Liga de Quito

La reacción de Emelec a la clasificación de Liga de Quito a semis de Copa Libertadores ¿peor que Barcelona?

Liga de Quito se metió a las semifinales de la Copa Libertadores y los hinchas han puesto el ojo a la reacción de Barcelona y Emelec.

Por Gustavo Dávila

La reacción de Emelec a la clasificación de Liga de Quito a semis de Copa Libertadores ¿peor que Barcelona? Foto: Getty
Liga de Quito clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores y en medio de reacciones de prensa e hinchas, los aficionados también ponen atención a los mensajes y respuestas de otros clubes. El jueves fue noticia lo que colgó Barcelona y este viernes los hinchas notaron la postura de Emelec.

Mientras prensa guayaquileña, jugadores y ex futbolistas de clubes de la ciudad felicitaron a Liga de Quito por la clasificación, la respuesta de Emelec fue silencio total. Los azules colgaron un tweet por el día Nacional de la Bandera, en lugar de felicitar a los ‘albos’.

Los hinchas interpretaron esto como una falta de orgullo colectivo hacia Liga por poner en alto el nombre del fútbol ecuatoriano en alto, mientras que otros celebraron que Emelec no celebre logros ajenos.

Barcelona por su parte recordó partidos de años anteriores así como el anuncio de una activación comercial. Ambos clubes se enfrentarán en el hexagonal final de LigaPro.

Gonzalo Valle podría dar el salto a Europa tras ser una muralla en Copa Libertadores

Tweet placeholder
¡Sorpresa en LigaPro! Barcelona se quedaría con figura de Independiente del Valle

Liga de Quito enfrentará a Palmeiras, el favorito para ganar la Copa, por la semifinal de América, esto 17 años después de haber clasificado en el 2008, año en el que fueron campeones.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Liga de Quito prepara varias salidas pese a meterse a semis de Copa Libertadores

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se jugarán el 22 y 29 de octubre, por el momento están Liga de Quito, Racing, Palmeiras clasificados.

Si cambian de entrenador: La contundente decisión del Chelsea con Kendry Páez

gustavo dávila
Gustavo Dávila
