Atlético de Madrid le metió 5 y ahora Real Madrid buscaría a este defensa ecuatoriano

Atlético de Madrid le acaba de ganar a Real Madrid de manera contundente, con un marcador de 5 a 2 en el Derbi de Madrid. En esta misma semana, se reveló que el equipo ‘Merengue’ se quedó sin William Saliba, que renovará con Arsenal, por lo cual, buscarían el fichaje de un jugador ecuatoriano.

Real Madrid sigue buscando un defensa central, tras el mal rendimiento de los jugadores que tiene a disposición para este lugar, y las múltiples lesiones que tiene el equipo en estas posiciones. De ahí que, suenen varias opciones y volverían a la carga por un ecuatoriano.

Entre los defensas que buscaría Real Madrid suenan los nombres de Konaté de Liverpool y finalmente William Pacho de PSG. El ecuatoriano ya interesó al equipo ‘Merengue’ desde hace varios mercados y ahora analizarían la posibilidad de buscarlo en el mercado.

Pacho no tendría fácil la salida del PSG, ya que el equipo francés no deja salir a sus jugadores que tienen contrato y el ecuatoriano no solo tiene un largo acuerdo, sino que es un jugador muy valorado a la interna del club y no quieren que se marche.

William Pacho sigue interesando a Real Madrid. (Foto: GettyImages)

Asimismo, Real Madrid también estuvo interesado en Piero Hincapié, sin embargo, el ecuatoriano sorprendió a todos y se terminó yendo a Arsenal, por lo cual, no es opción para el equipo blanco. El máximo campeón de la Champions League se sigue moviendo en el mercado.

¿Cuánto cuesta el fichaje de William Pacho?

William Pacho tiene un valor de mercado de 65 millones de euros, por lo cual, si se da una compra, el jugador tricolor solo saldría por una venta superior a esta cifra y justamente Real Madrid no se caracteriza por pagar estas grandes cantidades por defensores.

Los defensas que interesan a Real Madrid

Real Madrid se está moviendo en el mercado de fichajes y estos son algunos de los defensas que son relacionados con el equipo de Xabi Alonso: Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Marc Guéhi, William Pacho, entre otras importantes variantes.

