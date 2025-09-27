Moisés Caicedo tuvo un partido intenso con Chelsea ante Brighton. El ecuatoriano fue de lo mejor en la cancha, pero ahora se vio un video, donde el tricolor mereció la tarjeta roja después de una insólita agresión a un jugador de Brighton.

No se vio en TV, pero Moisés Caicedo mereció la tarjeta roja, después de que el ecuatoriano terminara agrediendo a Van Hecke. El defensor de Brighton le agarra fuerte el brazo al ecuatoriano en una discusión, pero el tricolor se lo quita de encima con un golpe y le termina dando un cabezazo.

El árbitro Simon Hooper, de muy mal partido, no sacó la tarjeta roja y no fue ni a revisar la jugada al VAR, porque se presume que no hubo algún llamado. A muchos aficionados en redes sociales molestó la actitud del ecuatoriano, ya que se vio con “ganas” de pelear contra sus ex compañeros.

El ecuatoriano se salvó de recibir su primera roja directa en la Premier League. No obstante, su equipo no se pudo salvar de una dolorosa derrota. El ecuatoriano metió un gran pase y lo dio todo en la cancha, sin embargo, Chelsea terminó perdiendo 3 a 1.

La molestia de Moisés Caicedo en Chelsea también se entiende desde que los últimos partidos para el equipo de Londres no han sido los mejores, ya que viene de un empate contra Brentford, una derrota contra Manchester United y ahora vuelve a perder contra Brighton, todos puntos claves en la pelea por la Premier.

El puesto de Chelsea en la Premier League

Con esta derrota, Chelsea resignó lugares hasta el séptimo puesto de la tabla de posiciones. El club tiene 8 puntos y ahora mismo está a 8 unidades de Liverpool que es el rival directo. Asimismo, el club de Londres aún tiene que jugar ante 4 equipos del Big-6, Arsenal, Liverpool, Manchester City y Tottenham.