Barcelona SC volvió a sumar una delicada derrota en la LigaPro, esta vez contra Universidad Católica. Esto generó un gran enojo en la hinchada que pide la salida de Ismael Rescalvo del plantel. No obstante, el DT no abandonará el club exclusivamente por una razón.

La directiva de Barcelona SC no buscaría rescindir el contrato de Ismael Rescalvo por la importante cifra económica que este representa. El entrenador español tiene contrato hasta finales de 2026 y tiene también uno de los sueldos más altos del campeonato.

Todo esto hace que Ismael Rescalvo esté muy lejos de salir de Barcelona SC, al menos durante esta temporada. El futuro del entrenador podría cambiar en la siguiente temporada, aunque esto dependería de otros aspectos a tratar y de la postura de la directiva.

Asimismo, se destaca que Ismael Rescalvo no ha renunciado a sus equipos. El entrenador sí ha salido de algunos planteles en otras ocasiones, sin embargo, esto ha sido por acuerdos con las directivas y porque también han llegado otros equipos a contratarlo.

Desde la llegada de Ismael Rescalvo como DT a Barcelona SC, la hinchada mostró una importante resistencia. Es que el DT tuvo un muy mal paso por Emelec, donde todos los candidatos a presidentes hicieron campaña para sacarlo del plantel en 2023 y así fue.

Los números de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ya ha dirigido un total de 11 partidos. Ganando 5 encuentros, empatando 3 y terminó perdiendo 3. Asumió como DT a 1 punto de Independiente del Valle, y ahora ya está a 12 del equipo ‘Rayado’ que le ganó la temporada regular.

El sueldo de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Barcelona SC le paga a Ismael Rescalvo un salario mensual de entre 20 y 30 mil dólares. Siendo uno de los entrenadores mejores pagados de todo el fútbol ecuatoriano. Al entrenador español le hicieron un contrato hasta finales de la temporada 2026 y esto eleva cualquier rescisión de contrato, que no quiere pagar el ‘Ídolo’.

