Leandro Vega rompe el silencio sobre su demanda a Emelec: “Me respondieron con mentiras y dilataciones”

Emelec enfrenta una nueva demanda FIFA que desembocó en una inhabilitación de fichar jugadores para la siguiente temporada por una demanda de Leandro Vega. En medio de versiones, el propio defensor argentino decidió romper el silencio sobre el tema.

En un claro y explicativo mensaje en redes sociales, Vega aclaró que nunca quiso llegar a estas instancias, pero que se vio obligado tras las “múltiples veces que no recibió respuestas, y cuando lo hizo fueron mentiras y dilataciones”.

El argentino también aclaró que los valores pendientes responden a salarios, primas por objetivos y también por su indemnización, tras “una salida intempestiva y unilateral”. Vale señalar que Leandro Vega lleva casi dos años fuera del club.

Se conoce que la deuda asciende hasta más de 400 mil dólares, cifra que el club no ha podido cancelar y en medio de una crisis no podrían cancelar. Los azules tienen plazo hasta febrero 2026 para pagar o no podrán inscribir.

Las demandas que tiene Emelec

En una entrevista para Diario El Universo, Jorge Guzmán, confirmó dos nuevas deudas para un Emelec que tiene que pagar más de 1.2 millones de dólares en estos casos. “Tenemos deudas con un señor Verduga en la Liga Pro, que supera los $600.000. Tenemos deuda con un señor de nacionalidad china que le prestó a Pileggi $ 600.000“, comentó el presidente.

