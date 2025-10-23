La FEF confirma qué necesita Emelec en la Copa Ecuador para clasificarse a Copa Libertadores

Emelec se metió a semifinales de la Copa Ecuador y ahora está muy cerca de volver a la Copa Libertadores. La FEF confirmó que resultados necesita el ‘Bombillo’ para estar en el torneo CONMEBOL, a la espera de definir otra semifinal.

José Alberto Molestina reveló el comunicado de la FEF donde aclara cómo se repartirá el cupo de Copa Libertadores. Para que Emelec se clasifique a este torneo CONMEBOL, el equipo azul necesita clasificar a la final o ser el mejor eliminado en la semifinal.

Para el ‘Bombillo’ todo cambia si Católica no se mete a Libertadores por LigaPro y gana la Copa Ecuador o llega a la final y los azules se quedan eliminados en semis. En ese caso, el cupo de Ecuador 4 en la Libertadores sería para la ‘Chatoleí’, y no serviría el camino de Emelec en esta copa.

Asimismo, el club espera rival en semifinales y puede ser Deportivo Cuenca, otro equipo que en caso de llegar a semifinales está en el mismo caso de Emelec. El otro rival puede ser Liga de Quito, que ya amarraría su pase por su posición en la LigaPro.

Para el ‘Bombillo’ todo cambiaría si Católica no amarra su cupo en la LigaPro, ya que eso los vuelve favoritos a ganarse el cupo de la Copa Libertadores, ya que en semifinales enfrentan a Cueca Juniors. Si el campeón de Copa Ecuador, ya tiene su plaza por LigaPro, el cupo se puede otorgar al subcampeón o hasta el mejor eliminado en semifinales.

¿Qué equipos han clasificado a semifinales de la Copa Ecuador?

De momento, en semifinales de la Copa Ecuador, han clasificado 3 equipos a las semifinales, Universidad Católica, Cuenca Juniors y Emelec. Resta definir la llave de cuartos de final entre Deportivo Cuenca y Liga de Quito.

El cuadro final de la Copa Ecuador

Así está el cuadro final de la Copa Ecuador:

Así está la Copa Ecuador. (Foto: @HavolineDeport)

