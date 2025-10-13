Alexander Domínguez es quizás el jugador más importante en la plantilla de Liga de Quito, por su trayectoria e influencia en el vestuario. El histórico arquero se vio molesto en varias ocasiones en las últimas semanas y se apuntó a una mala relación con el DT, hoy el club aclara qué pasó.

En redes sociales, Liga de Quito publicó una foto de Domínguez y Nunes abrazados en el entrenamiento. El DT brasileño ya retornó a Ecuador, tras perderse el partido de Copa Ecuador por un tema familiar que lo obligó a viajar fuera de Ecuador.

Ahora Nunes y Domínguez muestran la unidad que los hinchas quieren ver antes de enfrentar las dos semanas más importantes de los últimos 10 años. Jugarán contra Barcelona SC por LigaPro y luego se alistarán para jugar las semifinales de Copa Libertadores.

‘Dida’ también se encuentra en la encrucijada de un momento de carrera ya en el final. Se rumorea con un posible retiro y también con la posibilidad de que finalmente, el arquero se mude a jugar en otro equipo para terminar su trayectoria en los siguientes años.

Se espera que Domínguez siga sumando minutos con Liga de Quito a medida que el equipo siga avanzando en Copa Ecuador, y también depende de lo que pase en Copa Libertadores, para sumar minutos en LigaPro. Ahora mismo, el histórico es suplente de Gonzalo Valle.

Los números de Alexander Domínguez en Liga de Quito en esta temporada

En esta nueva temporada, el arquero casi que no ha entrado en planes desde la llegada de Nunes y los últimos partidos de ‘Vitamina’. El mítico portero ecuatoriano ha jugado un total de 20 partidos, recibiendo 20 goles y dejando su arco en 0 en 7 ocasiones.

¿Hasta cuándo tiene contrato Alexander Domínguez con Liga de Quito?

‘Dida’ Domínguez tiene contrato con la camiseta de Liga de Quito hasta finales de 2025. De momento, no se habla de una posible renovación o salida. Por lo cual, el futuro de Alexander Domínguez es absolutamente incierto cuando acabe su contrato con LDU.

