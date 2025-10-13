¿Suben su precio? Lo quieren Real Madrid y Liverpool: PSG toma esta decisión con William Pacho

William Pacho se metió en planes de dos gigantes de Europa como Real Madrid y Liverpool. Sin embargo, el jugador ecuatoriano tendría muy complicada la salida de PSG. Aunque su valor de mercado es “pagable” todo cambiaría en los próximos días.

PSG no está dispuesto a vender a William Pacho y aunque el central ecuatoriano tiene un contrato hasta 2029 y un valor de 65 millones, el equipo francés no estaría dispuesto a negociar con ningún club. El Paris no tiene la urgencia de vender jugadores, por lo cual, es complicado para Pacho salir.

Desde Francia se ha revelado que no venderían al ecuatoriano, aunque los interesados sean grandes clubes como Real Madrid o Liverpool. Ya el PSG ha demostrado que no se sienta a negociar cuando no quiere vender a jugadores que aún considera importantes.

Pacho apenas vive su segunda temporada en Francia, pero en la primera ya demostró lo fundamental que era. El jugador ecuatoriano ganó todo con la camiseta del PSG, y cuando fue expulsado en el Mundial de Clubes, su ausencia se notó.

ver también ¿Pensando en irse de Chelsea? Moisés Caicedo toma esta decisión que cambia todo su futuro

Pacho es la figura de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Aunque también se ha rumoreado que PSG estaría analizando la posibilidad de vender jugadores para finalmente comprar a Moisés Caicedo, sobre todo por Fair Play Financiero, se ve poco probable que el “sacrificado” termine siendo William Pacho.

Publicidad

Publicidad

Los números de William Pacho en esta temporada

En todo lo que va de temporada, contando el Mundial de clubes, William Pacho ha jugado un total de 12 partidos. El central ecuatoriano lleva ya 1000 minutos en cancha y es que el central tricolor lo juega casi todo con el Paris Saint Germain y es titular indiscutido.

El valor oficial de mercado de William Pacho

De acuerdo a la información de Transfermark, William Pacho tiene un valor de mercado de 65 millones. Este sería un valor referencia para los otros clubes, pero no para el PSG que no estaría dispuesto a venderlo. Asimismo, no habría cláusula de rescisión.

¿Hasta cuándo tiene contrato William Pacho con el PSG?

William Pacho tiene contrato con el PSG hasta finales de la temporada 2029. El ecuatoriano apenas está viviendo su segunda temporada en Francia y por lo general el PSG nunca pone fácil la salida de algún jugador que quiere mantener, como ya ha pasado en otros casos.

Publicidad

Publicidad