Liga de Quito se alista esta semana para enfrentar a Palmeiras por las semifinaldes de la Copa Libertadores. Este fin de semana recibieron una gran noticia los hinchas ‘albos’, que seguramente emocionará a más de uno.

El arquero Weverton sufrió una fractura en su mano y será baja para los dos partidos del torneo. El club confirmó la lesión y el jugador declaró que espera apoyar a sus compañeros desde afuera.

La fractura le tomará varias semanas de recuperación y así el ‘Verdao’ tendrá una baja sensible para enfrentar a los ‘albos’. De lado de Liga de Quito tienen la baja del chileno Fernando Cornejo por suspensión.

Liga de Quito viene de golear a Barcelona por LigaPro con alternantes por lo que el equipo titular llega descansado. Lisandro Alzugaray es duda por una sobrecarga muscular.

Weverton Palmeiras.- Foto Getty

¿Cuándo se juega las semifinales de la Copa Libertadores y en qué horario?

Conmebol finalmente confirmó los horarios para los partidos de ida y de vuelta de la Copa Libertadores:

IDA: Liga de Quito vs Palmeiras 23 de octubre a las 19H30

VUELTA: Palmeiras vs Liga de Quito 30 de octubre a las 19H30

¿Qué canal pasa las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se podrán ver por la señal de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.