Uno de los grandes nombres en duda para la Selección de Ecuador de cara a los amistosos en el mes de octubre es Piero Hincapié. El central ecuatoriano sigue lesionado en Arsenal y no ha jugado ningún minuto en las últimas semanas, por lo cual, su convocatoria también es duda.

Un no llamado de Hincapié no debería sorprender, ya que si el ecuatoriano no está en su mejor momento, lo mejor sería dejarlo en Arsenal, que se recupere de su lesión, y que pueda sumar minutos para jugar en el Arsenal para los siguientes partidos.

Ya Mikel Arteta había avisado que Hincapié casi no hizo una buena pretemporada y todo esto repercute en el nivel del ecuatoriano y en las lesiones. Asimismo, Arsenal no vería con buenos ojos que su central viaje para estos compromisos, cuando no hay “nada” en juego.

Todo depende de si Hincapié puede recuperarse en estos días y está apto para jugar. No obstante, Beccacece ya ha demostrado en ocasiones anteriores que llama a los jugadores así estén lesionados, como pasó con jugadores como Gonzalo Plata o Enner Valencia.

Hincapié tendría una lesión en la ingle. (Foto: GettyImages)

Desde Arsenal esperan aunque sea tener a Piero Hincapié para el partido del próximo fin de semana, donde el club se terminará enfrentando en condición local a West Ham. Los ‘Gunners’ ya han demostrado ser muy pacientes con las recuperaciones de lesiones de sus jugadores.

Los partidos amistosos que jugará la Selección de Ecuador en octubre

La Selección de Ecuador jugará partidos amistosos contra Estados Unidos el 10 de octubre y luego contra México el 14 de octubre. Son partidos amistosos que sirven de preparación para el Mundial 2026. ‘La Tri’ también busca con estos partidos pelear el ingreso al Bombo 2.

Los millones que Arsenal debe pagar por Piero Hincapié

Arsenal aún debe pagar por Piero Hincapié una cifra superior a los 45 millones de euros a mediados de 2026. Esta cifra sería de un acuerdo obligatorio que existe entre el club y el Bayer Leverkusen. Posterior a eso, se espera que los ‘Gunners’ le den un contrato de 5 temporadas.

