Lo creían retirado pero Marcos Caicedo tiene nuevo equipo en el exterior

Es un de los pocos jugadores que pasó por los tres grandes del fútbol ecuatoriano y ahora el extremo ecuatoriano Marcos Caicedo reapareció luego de dos años en el que se lo creía retirado. El ‘tricolor’ ex figura de Emelec ahora tiene su propio equipo en el extranjero.

Marcos Caicedo está radicado en Estados Unidos y ahora tiene su propio equipo amateur, lo curioso es que entre sus jugadores hay incluso un ex compañero suyo de sus tiempos en Barcelona.

A sus 33 años y luego de varias lesiones de consideración, finalmente el extremo colgó los botines tras dejar Emelec en el 2023 y no volvió a jugar profesionalmente. En dicho año tuvo sondeos de varios equipos que seguían confiando en él para el profesionalismo.

Caicedo incluso llegó a jugar en la Selección de Ecuador de cara a las Eliminatorias 2018 cuando era una figura del Barcelona campeón ecuatoriano en el 2016.

Equipo de Marco Caicedo- Estados Unidos.

Los títulos que ganó Marcos Caicedo

Marcos Caicedo fue campeón ecuatoriano en el 2013 con Emelec y en el 2016 con Barcelona, con Liga de Quito ganó la Supercopa Ecuador 2020.

Los clubes en los que jugó Marcos Caicedo

Marcos Caicedo pasó por los tres grandes como es Barcelona, Emelec y Liga de Quito, de hecho es de los pocos jugadores que fue campeón con los dos del Astillero y con los ‘albos’. En el exterior pasó por Dorados, León y Mineros de México.

