Piero Hincapié

Todo el país pendiente: La noticia con la que llegó Piero Hincapié al Arsenal

Piero Hincapié viajó a Londres para ser nuevo jugador del Arsenal y ahora recibió una importante noticia en Inglaterra.

Por Gustavo Dávila

Todo el país pendiente: La noticia con la que llegó Piero Hincapié al Arsenal. Foto: Bayer Leverkusen
Todo el país pendiente: La noticia con la que llegó Piero Hincapié al Arsenal. Foto: Bayer Leverkusen

Piero Hincapié viajó a Londres para hacerse los chequeos médicos en Inglaterra con miras a su fichaje por el Arsenal a falta de la firma del contrato. El ecuatoriano además recibió una importante noticia que cambiará el rol que iba a tener en el equipo de la Premier League.

En la jornada de este domingo entre el Arsenal y el Liverpool, William Saliba se lesionó y no pudo continuar el partido, esto obligará al club ‘Gunner’ de buscar una variante. Tomando en cuenta su nivel y la poca participación de Christian Mosquera, Piero Hincapié podría debutar de titular en el Arsenal la próxima semana.

En principio Hincapié iba a tener difícil su titularidad de entrada, tomando en cuenta no solo el período de adaptación sino también el gran momento que atraviesan Saliba y Magalhaes. Piero Hincapié aún no ha sido oficializado por el Arsenal.

Se habla de que el ex Independiente del Valle y Talleres irá a préstamo con una obligación de compra de 52 millones de euros, esto es casi siete veces lo que el Leverkusen puso por el ecuatoriano.

Piero Hincapié se despidió de los hinchas del Bayer Leverkusen.

Piero Hincapié se despidió de los hinchas del Bayer Leverkusen.

Los números de Piero Hincapié con la camiseta de Bayer Leverkusen

Con la camiseta de Bayer Leverkusen, Piero Hincapié jugó en toda su carrera un total de 166 partidos, entre todas las competencias. El ecuatoriano marcó 7 goles y dio 5 asistencias. Terminó ganando una Bundesliga, una Copa de Alemania y fue subcampeón de la Europa League.

¿Cuántos millones recibirá Bayer Leverkusen por Piero Hincapié?

Con una opción de compra obligatoria para la siguiente temporada, Piero Hincapié le deja a las arcas de Bayer Leverkusen más de 50 millones de euros. Es una de las ventas más caras de toda la historia para un defensor central en el fútbol de Europa.

Gustavo Dávila
