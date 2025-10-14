Previo al partido contra México por el amistoso internacional, la Selección de Ecuador tiene que descartar a dos jugadores, ya que solo puede presentarse con 26 jugadores y hay 28 convocados. Ya se supo cuáles serán los dos jugadores que no estarán ni en el banco de suplentes ante México.

De acuerdo a la información revelada en De Una, los jugadores que Beccacece no tomaría en cuenta para jugar contra México ni en el banco de suplentes serían Pervis Estupiñán y Yaimar Medina. Ambos jugadores quedarían fueran por problemas musculares.

Con estos dos descartes, finalmente los otros 26 jugadores estarían a disposición de Beccacece para jugar en este amistoso. Por ende, Xavier Arreaga entraría entre los jugadores que estén en el banco de suplentes, aunque con muy pocas chances de sumar minutos.

La baja de Pervis Estupiñán y Yaimar Medina deja como opción para la banda izquierda a Jhoanner Chávez, que no ha jugado nada desde el mes de enero. Beccacece también podría apostar por un cambio de esquema con 3 defensas centrales y carrileros.

Pervis Estupiñán fue titular con Ecuador. (Foto: GettyImages)

Para Ecuador es un partido clave contra México, ya que ‘La Tri’, aún está peleando por entrar al Bombo 2 mediante el ranking FIFA. De ahí que, Beccacece no “arriesgaría” la posibilidad de poner a nuevos jugadores con poca experiencia en esta clase de partidos.

¿A qué hora comienza el partido en Ecuador y México?

El partido de este 14 de octubre entre Ecuador y México se jugará en un horario poco inusual, ya que comenzará a las 21H30 (Ecuador) 20H30 (México). Se espera un estadio casi al tope de su capacidad, pese a la dura goleada que recibió ‘El Tri’ en la última jornada.

¿Qué canal pasa el partido de México vs Ecuador?

Estos son los canales para ver el partido de México vs Ecuador:

Ecuador: El Canal del Fútbol, Zapping Sports y Teleamazonas (en diferido)

El Canal del Fútbol, Zapping Sports y Teleamazonas (en diferido) México: Canal 5, Azteca 7, TUDN

Canal 5, Azteca 7, TUDN Estados Unidos: TUDN y Univisión

