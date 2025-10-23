Los mejores memes de la goleada de Liga de Quito contra Palmeiras

Liga de Quito aprovechó su localía y se llevó una sorpresiva victoria 3-0 ante el favorito Palmeiras de Brasil en semis de Copa Libertadores. Los ‘albos’ fueron tendencia en Sudamérica y las redes sociales también se hicieron presentes con sus memes.

Los posts termos y de humor apelaron a la superioridad que iba a tener en papeles, otros usaron el lenguaje como forma de reirse del resultado y más. Liga podría sumar su segunda final de Libertadores en su historia.

La semifinal de vuelta se juega la próxima semana y finalmente el encuentro por la Copa se juega el 29 de noviembre aún con la sede por confirmar. La decisión de cambiar de Lima a Buenos Aires dependerá de la situación política del país.

Los goles llegaron por intermedio de Lisandro Alzugaray y un doblete de Gabriel Villamil, mientras que en lo negativo, Bryan Ramírez salió expulsado en los descuentos y se perderá la semifinal de vuelta.

En la otra llave, Flamengo ganó 1-0 a Racing y también esperará la siguiente semana para hacer valer su ventaja de local y meterse a la gran final de la Libertadores 2025.

¿Cuándo juega Liga de Quito vs Palmeiras en la vuelta?

La vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores se jugará el próximo jueves 30 de octubre de 2025. El partido se disputará en Brasil en la cancha de Palmeiras. Los aficionados podrán seguir el encuentro por Disney+.