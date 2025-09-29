En los últimos meses, se ha creado un clima adverso para Independiente del Valle donde se lo vincula con convocatorias, polémicas, y otros aspectos en el fútbol ecuatoriano. Esto también por declaraciones de protagonistas como Luis Alfonso Chango y Luis Zubeldía. Ahora el club se hartó de los rumores y respondió.

En un comunicado oficial Independiente del Valle confirmó que se cansaron de las calumnias en su contra: “De ahora en adelante responderemos a las calumnias, quienes acusen al IDV de una irregularidad tendrán que probarlo. Nuestro club es una las canteras más importantes del fútbol, dentro y fuera del Ecuador, los resultados hablan por sí solos y no serán manchados por la ligereza o la mediocridad de nadie“, dice una parte del comunicado de IDV que leyó en rueda de prensa Andrés Larriva.

Por otro lado, también ya hay consecuencias legales para Alfonso Chango y Luis Zubeldía: “Se han permitido acusar a nuestro equipo y nuestros dirigentes. No lo dejaremos pasar. No lo tomaremos a la ligera. Acusar a alguien de inmoralidades y trampas en un delito y tendrán que asumir la responsabilidad de sus palabras”.

“Hemos solicitado a la LigaPro que inicie un proceso de sanción contra Luis Alfonso Chango y el club Mushuc Runa, por el vergonzoso episodio que protagonizó el pasado fin de semana contra su club en su estadio. Hoy hemos iniciado acciones legales contra Luis Alfonso Chango y Luis Zubeldía”, avisó IDV.

Es la primera vez que Independiente del Valle responde directamente a acusaciones como las de Chango y Zubeldía que se volvieron tendencia en redes sociales. Avisaron que de ser necesario llegarán hasta las últimas instancias para que los protagonistas comprueben la veracidad de sus palabras.

¿Qué dijo Luis Alfonso Chango contra IDV?

Tras el polémico empate de 2 a 2 entre Mushuc Runa e Independiente del Valle, el dueño de Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, salió a la grada a gritarle a los jugadores de IDV: “Con árbitros brasileños robaban el partido, era que traigan árbitros brasileños“, siendo una de las declaraciones más polémicas de toda la temporada.

¿Qué dijo Luis Zubeldía contra Independiente del Valle?

En diálogo con Clank, Zubeldía contó una experiencia con un árbitro de la LigaPro contra Independiente del Valle y su máximo dirigente, Michel Deller: “Hay un penal que me cobran allá por el 2013, se decía que IDV estaba muy fuerte, en la Federación, con los árbitros hasta el día de hoy porque Deller es un tipo muy militante. Ese árbitro tenía un servicio de catering y abastecía a las empresas de Deller“, comentó el ex DT de Liga de Quito

